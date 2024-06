Il progetto di promozione turistica e territoriale “Città dell’Aria” su un foglietto di Poste San Marino DFN Quattro francobolli per altrettante realtà legate dal volo sportivo, turistico e da diporto

Il progetto di promozione turistica e territoriale “Città dell’Aria” su un foglietto di Poste San Marino DFN.

L’Associazione Città dell’aria, fondata nel 2021, riunisce i Comuni italiani legati al mondo aeronautico per storia, cultura, sport o economia, per favorire lo sviluppo del volo da diporto e sportivo, al fine di promuovere il turismo e il territorio. A questo progetto, su richiesta della Segreteria di Stato per il Turismo, la Repubblica di San Marino dedica un’emissione postale. San Marino, attraverso il suo Aeroclub, è stata la seconda firmataria di “Città dell’aria”. Il progetto vuole individuare e definire il ruolo dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e dei campi volo che possono svolgere a favore del turismo e della promozione del territorio. San Marino intende sviluppare il turismo del volo ed attualmente è stato approvato il progetto di sistemazione della pista dell’aviosuperficie di Torraccia. La serie postale ha coinvolto l’Aeroclub San Marino, l’Aero Club d’Italia, l’associazione Piloti di Classe e i Comuni di Castiglione del Lago, Magione, Passignano sul Trasimeno. Sono quattro i valori realizzati, tutti da 1,25 euro. Il primo francobollo raffigura l’illustrazione di un aereo in volo, la Prima Torre sullo sfondo e in basso il logo dell’Aeroclub San Marino (a completare il valore “1,25”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Città dell’aria: Aeroclub San Marino”, il nome del bozzettista e l’anno 2024). Il secondo valore riporta l’illustrazione di un idrovolante in volo sul lago Trasimeno, in basso gli stemmi dei Comuni di Castiglione del Lago, Magione e Passignano sul Trasimeno (a completare il valore “1,25”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Città dell’aria: Castiglione del Lago, Magione, Passignano sul Trasimeno”, il nome del bozzettista e l’anno 2024). Il terzo francobollo rappresenta l’illustrazione di un aereo in volo sulla penisola italiana e in basso il logo di Piloti di Classe (a completare il valore “1,25”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Città dell’aria: Piloti di Classe”, il nome del bozzettista e l’anno 2024). Il quarto valore riproduce una veduta di una pianura italiana sorvolata da un velivolo e in basso il logo dell’Aero Club d’Italia (a completare il valore Poste San Marino SpA - Divisione Filatelica Numismatica Strada Borrana, 32 - 47899 Serravalle (RSM) 0549882350 – info.dfn@poste.sm “1,25”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Città dell’aria: Aero Club d’Italia”, il nome del bozzettista e l’anno 2024). La bandella a sinistra del foglio riporta la legenda “Città dell’aria”, un breve testo sul progetto Città dell’aria, il logo dell’Associazione Città dell’aria e il codice QR.

L’iniziativa sarà presentata alla stampa il prossimo 17 giugno alle ore 12 durante una conferenza organizzata presso la sede dell’Aeroclub San Marino a Torraccia.

