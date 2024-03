Il progetto didattico “La Basilica del Santo” alla fase conclusiva

Gli Istituti Culturali, Musei di Stato (Sezione Archeologica e Sezione Didattica) hanno attivato anche quest’anno scolastico il percorso didattico “Le pietre ci parlano: la Basilica del Santo”, al quale hanno aderito le classi quinte della Scuola Elementare di Ca’Ragni e di Dogana. Il progetto didattico, appositamente ripensato, è stato esteso anche alla Seconda Liceo Classico. Al tempo stesso luogo di culto e sede di importanti cerimonie istituzionali, la Basilica di San Marino insieme alla chiesa di San Pietro costituisce il nucleo fondativo della comunità sammarinese, che dal Santo trae origine. Il percorso didattico sulla Basilica di San Marino è articolato in vari momenti e incontri. Un incontro iniziale, in classe, curato dalla Sezione Archeologica e dalla Sezione Didattica dei Musei di Stato (dott.ssa Paola Bigi, geom. Daniel Pedini, dott. Juan Carlos Ceci) è stato incentrato sul complesso architettonico della antica Pieve di San Marino e antica Chiesa di San Pietro, demolite nel 1825 per costruire i nuovi edifici di culto. È quindi seguito un incontro in classe curato dalla dott.ssa Silvia Berti, Direttore del Cerimoniale Diplomatico (Dipartimento Affari Esteri), sui Capi di Stato della Repubblica di San Marino, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, e le cerimonie istituzionali che si svolgono nella Basilica del Santo. Il percorso pensato per la Seconda Liceo Classico sul complesso della antica Pieve e della iconografia di San Marino ha visto un approfondimento sul culto del Santo Marino, a cura del Rettore della Basilica Don Marco Mazzanti in collaborazione con il Massaro del Santo Antonio Ceccoli. È seguito un incontro con la prof.ssa Meris Monti dedicato al manoscritto della Vita Sanctorum Marini et Leonis della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, esposto a Palazzo Pubblico fino agli inizi di marzo. Infine sono stati visitati Palazzo Pubblico e il complesso della Basilica del Santo. Il 13 marzo 2024 tutte le classi hanno potuto seguire a Palazzo Pubblico e nella Basilica del Santo le fasi della elezione e proclamazione dei nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1 aprile-1 ottobre 2024. Studenti e studentesse hanno così partecipato ad un importante momento della vita istituzionale della Repubblica. Le classi quinte di Dogana e Ca’Ragni concluderanno il percorso didattico nel prossimo mese di aprile con una visita al Museo di Stato e alla Basilica del Santo, accolti dal Rettore Don Marco Mazzanti e dal Massaro del Santo Antonio Ceccoli. Un percorso di conoscenza che intreccia storia, tradizione agiografica, valori istituzionali e religiosi con un forte valore identitario per la Repubblica di San Marino.

cs Istituti Culturali

