Il Ps interroga su una consulenza ad una società di comunicazione italiana

Nella giornata di Lunedi i Consiglieri del Partito Socialista, Denise Bronzetti e Alessandro Mancini, depositeranno presso la Segreteria Istituzionale una dettagliata interpellanza in merito ad incarichi di consulenza per oltre 100.000.00 euro ad una società di comunicazione italiana. Di seguito il testo della interpellanza: Da una verifica che abbiamo fatto sul sito della Segreteria Interni (sezione delibere del Congresso di Stato), abbiamo constatato che dal febbraio 2017 ad oggi, sono stati autorizzati incarichi di consulenza alla società Report Relazioni Pubbliche S.r.l. per un ammontare di € 108.000,00.

Si interpella il governo con richiesta di risposta scritta per:

a) Se oltre alle delibere: 45 del 2017- 26 del 2018 - 71 del 2018 sono stati conferiti altri incarichi a questa società o a consulenti ad essa riconducibili, in caso di risposta affermativa si richiede il dettaglio;

b) Per sapere se come apparso in diverse testate on line, tale società è riconducibile a Natale Arcuri;

c) La compagine societaria della società;

d) Per quali ragioni ci si è rivolti a questa società;

e) Se sono stati fatti appalti pubblici per l’assegnazione di tali incarichi;

f) Report di tutto il lavoro fatto dalla società per conto del Governo di San Marino da Febbraio 2017 ad oggi e se i recenti articoli sui principali quotidiani nazionali italiani sono riconducibili a questa collaborazione.

g) Se oltre alla comunicazione ufficiale il Governo sammarinese si sia avvalso della collaborazione del Dott. Arcuri per relazioni con ambienti istituzionali italiani, in particolare modo ci si riferisce anche per situazioni critiche afferenti al rapporto Italo- sammarinese come ad esempio la questione delle targhe, o di altri problemi di attualità con l’amministrazione italiana. In caso affermativo si richiede un dettagliato riferimento in cui si chiariscano i contorni di un eventuale mandato non riconducibile alle mansioni previste nelle consulenze sopracitate.

h) Se è intenzione del governo di continuare la collaborazione ed in caso affermativo di conoscere le ragioni, gli incarichi previsti e gli impegni di spesa

c.s. Partito Socialista