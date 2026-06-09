Il Ps ricorda Giacomo Matteotti nell'anniversario della morte

Il 10 giugno ricorre l’anniversario dell’assassinio di Giacomo Matteotti, avvenuto nell’anno 1924. Tutto è così lontano, ma ancora oggi così attuale, perché la libertà è un bene che va coltivato, difeso e preservato ogni giorno. Anche se i tempi sono molto diversi da allora, oggi siamo esposti a rischi che, spesso spacciati per modernità e progresso, puntano, attraverso la tecnologia, al controllo e al condizionamento delle popolazioni. Sono strumenti molto più sofisticati ma potenzialmente non meno pericolosi per le libertà di ognuno di noi. Di qui l’esigenza di essere vigili, informati e reattivi, attenti all’essere piuttosto che all’apparire. Di Giacomo Matteotti si sa che le testimonianze della sua militanza politica risalgono al 1904, quando, all’età di 19 anni, iniziò a collaborare al periodico socialista di Rovigo, “La Lotta”. Nel 1919 divenne Deputato del Parlamento italiano e rapidamente uno dei leader Socialisti a livello nazionale. Fu un sincero esponente di spicco del Socialismo riformista e gradualista e sempre si oppose strenuamente sia ai massimalisti interni al P.S.I. prima, sia a quelli esterni poi, dopo la nascita del Partito Comunista d’Italia a seguito del Congresso di Livorno del 1921. Giacomo Matteotti svolse una dura battaglia contro il fascismo e la questione morale. Denunciò fenomeni corruttivi e illeciti arricchimenti di autorevoli personaggi del regime. In particolare, aveva scoperto il giro d’affari che legava il fascismo alla compagnia petrolifera “Sinclair Oil” e stava per rivelarlo. Il 30 maggio 1924, nel corso di un clima assai acceso, denunciò alla Camera dei Deputati le violenze e i brogli elettorali, che avevano favorito il Partito Fascista. Alla vigilia di una ulteriore sessione parlamentare prevista per l’11 giugno, fu rapito da una squadra fascista e fu assassinato. Il suo corpo fu ritrovato circa due mesi dopo l’omicidio, il 16 agosto 1924. La lezione impartita da Giacomo Matteotti deve ancora oggi fare riflettere e non va dimenticata. Il Partito Socialista di San Marino rende omaggio alla sua memoria!

C.s. - Partito Socialista







