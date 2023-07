Il PS rievoca la nascita del partito avvenuta nel 1893

Il PS rievoca la nascita del partito avvenuta nel 1893.

Venerdì 28 luglio, in occasione dell’80° anniversario della caduta del Fascismo a San Marino e nel 130° anno dalla nascita del Partito Socialista nella nostra Repubblica, i membri della Segreteria del P.S. si sono ritrovati, alle ore 18,00, in località Cailungo per rievocare la nascita del Partito Socialista avvenuta nel 1893. Tra storia e leggenda, si narra che un gruppo di giovani Socialisti si ritrovarono a Cailungo, sotto una quercia, attorno alla quale strinsero un ferreo patto di fedeltà al nascente Partito Socialista di San Marino. Il Partito Socialista, oltre a divenire la formazione politica più longeva del Paese, fu protagonista di tutte le conquiste democratiche e libertarie succedutesi negli anni fino ai giorni nostri. In quest’ultimo periodo però, vittima di una dirigenza poco illuminata, il Partito a perso visibilità, forza e ruolo, mentre addirittura, dal proprio interno ha subito l’onta, da parte di compagni, se così si possono chiamare, che hanno lavorato, attraverso l’immobilismo più assoluto, per fare estinguere il Partito “motu proprio”, al fine di consegnarne la nobile eredità a progetti squalificanti che nulla hanno a che vedere con i principi ed i valori fondanti del Socialismo e che sono più propri del personalismo e alla scalata del potere fine a sé stesso. Fortunatamente però alcuni Compagni più esperti, accortisi per tempo dell’insano progetto, non hanno permesso che tutto ciò accadesse: si sono rimboccati le maniche e, assieme a nuove Compagne e Compagni, hanno rigenerato il Partito Socialista garantendogli di continuare ad esistere assieme alla sua preziosa storia, sicuramente illuminante anche per il futuro. In questa ricorrenza, la Segreteria del P.S. ha voluto dare vita ad un semplice atto evocativo riunendosi attorno alla quercia di Cailungo per ribadire il solenne giuramento di fedeltà al Partito Socialista di San Marino.

Cs - Partito Socialista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: