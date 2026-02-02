Il PSD al convegno “Idee per l’Italia” promosso da Energia Popolare per il Partito Democratico

Il PSD al convegno “Idee per l’Italia” promosso da Energia Popolare per il Partito Democratico.

Il Responsabile delle Relazioni Internazionali del PSD, Gerardo Giovagnoli, ha partecipato al convegno “Idee per l’Italia” promosso da Energia Popolare per il Partito Democratico. La qualificata presenza di amministratori regionali e locali, insieme a parlamentari e senatori, ha animato una platea di circa 500 persone, stimolando il dibattito sui principali temi di attualità geopolitica – dalla Groenlandia alla Palestina – e sulle questioni economiche. È stata riaffermata la necessità di non contrapporre sicurezza e diritti, bilancio dello Stato e politiche sociali. Gli interventi hanno dimostrato, attraverso l’esperienza concreta di chi governa città e regioni, che tali obiettivi sono realizzabili e lo sono anche a livello nazionale, come dimostra l’esempio della Spagna guidata dai Socialisti. Il significato politico della giornata è stato suggellato dagli interventi del Presidente Stefano Bonaccini e della Segretaria Elly Schlein, che hanno rilanciato – sull’onda dell’attuale unità del Partito Democratico – la sfida referendaria e quella delle prossime elezioni politiche. L’occasione è stata altresì utile per affinare il programma del 16 febbraio a San Marino, giorno nel quale sarà firmata l’intesa politica tra PSD e PD. Giovagnoli ha infatti potuto confrontarsi con due dei graditissimi ospiti, il Presidente Bonaccini, con il quale ci si confronterà anche sull’Accordo di Associazione dato il suo ruolo di Parlamentare europeo, e l’Onorevole Andrea Gnassi, che testimonierà la vicinanza anche della comunità del PD locale. Il PSD rivolge infine le proprie congratulazioni all’Onorevole Piero De Luca, recentemente nominato Segretario regionale del PD Campania, per l’eccellente organizzazione dell’evento e lo ringrazia per la consueta cordialità dimostrata nell’accoglienza riservata al PSD. San Marino, 2 febbraio 2026 Partito dei Socialisti e dei Democratici

C.s. PSD

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: