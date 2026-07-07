Il Psd celebra i 75 anni dell'Internazionale Socialista

75 anni per la Giustizia sociale, la Democrazia e la Solidarietà

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici festeggia, assieme agli altri 150 partiti nel mondo, il settantacinquesimo anno dalla fondazione dell’Internazionale Socialista, avvenuta il 3 luglio 1951, a Francoforte in Germania. I 30 partiti politici che parteciparono alla riunione adottarono la storica Dichiarazione di Francoforte, un documento fondamentale che delineava i principi cardine del socialismo democratico moderno. Il testo di quella dichiarazione proiettava nel futuro la propria azione, tanto che esso risuona ancora attuale e valido e questo anniversario è l’occasione per ricordare i principi che ci tengono uniti e danno significato ai nostri sforzi collettivi. La Dichiarazione di Francoforte stabilisce:

• I socialisti si impegnano a costruire una nuova società nella libertà e con mezzi democratici.

• La democrazia è il governo del popolo, da parte del popolo, per il popolo, garantendo: il diritto di ogni essere umano a una vita privata, protetta da invasioni arbitrarie dello Stato; la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di religione; l’uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, qualunque siano nascita, sesso, lingua, credo e colore; un sistema giudiziario indipendente.

• La democrazia richiede il diritto all’esistenza di più partiti e il diritto all’opposizione.

• Il socialismo si batte anche per i diritti economici e sociali quali: diritto al lavoro, diritto alle prestazioni mediche e di maternità, diritto al tempo libero, diritto alla sicurezza economica per i cittadini impossibilitati a lavorare per età, incapacità o disoccupazione, diritto a un alloggio adeguato.

• Il socialismo lotta per liberare gli uomini dalle paure e dalle ansie inseparabili da ogni forma di insicurezza politica ed economica.

• Il socialismo democratico è internazionale perché mira a liberare tutti gli uomini da ogni forma di schiavitù economica, spirituale e politica.

• Il socialismo democratico considera la creazione delle Nazioni Unite un passo importante verso una comunità internazionale e chiede la rigorosa applicazione dei principi della sua Carta.

Dal 1951 l’Internazionale Socialista ha aumentato sostanzialmente i suoi membri da tutti i continenti, ha adattato la propria struttura organizzativa e le attività alle esigenze del XXI secolo e ha affrontato con successo molte sfide. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici rinnova l’impegno per la persecuzione dei principi e dei valori della dichiarazione di Francoforte e celebra il 75° assieme al Presidente Pedro Sanchez.

C.s. Partito dei Socialisti e Democratici









