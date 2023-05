“L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità”. Così recita la dichiarazione numero 3 relativa all’Art.8 del Trattato sull’Union Europea, quella che coinvolge la Repubblica di San Marino, paese terzo ma non alieno alla Unione Europa. È il 2023 infatti il quarantesimo anno dall’apertura dei rapporti ufficiali con l’allora Comunità Economica Europea. Dal 1983 ad ora San Marino non ha mai cambiato direzione: una maggiore integrazione è stata costantemente perseguita, nel 1991 con l’Accordo di Cooperazione ed Unione Doganale, nel 2000 con la Convenzione monetaria per l’utilizzo dell’Euro, rinegoziata nel 2012, dal 2015 è in corso un negoziato per raggiungere un Accordo di Associazione con l’obiettivo di entrare nel Mercato Unico. Una maggiore integrazione che sempre più significa allineamento, ora incondizionato e senza contropartite, con buona pace della tanto declamata sovranità, sempre più significa adattamento a regole esterne pur di far vivere la nostra economia molto votata all’esportazione, basata su una moneta, che appunto, si chiama Euro. Il PSD celebra la Giornata dell’Europa, dedicata alla pace ed all’unità del continente, richiamate dal discorso fondativo di Schuman per una nuova forma di collaborazione politica nel continente dopo i disastri della seconda guerra mondiale. Proprio qualche giorno fa ha preso vita la Commissione Mista, frutto di una proposta del PSD, un ambito di confronto istituzionale allargato alla partecipazione di parti sociali ed economiche che deve accompagnare le ultime fasi del negoziato dell’Accordo di Associazione che proprio sul finire di quest’anno dovrebbe trovare una conclusione. Non solo questo: nella ultima seduta Consiliare è stato votato all’unanimità un Ordine del Giorno ideato dal PSD al fine di “proporre all’Unione Europea l’istituzione di un Comitato Parlamentare Unione Europea – San Marino nel quale permettere lo scambio di vedute ed esigenze, avanzare proposte da portare nel Parlamento Europeo e valutare in maniera anticipata le questioni che potrebbero incidere direttamente sulla Repubblica di San Marino o sul funzionamento dell’Accordo di associazione”. Per il PSD il miglior modo di festeggiare questa giornata sta nel riempire di contenuti la dichiarazione con cui inizia questo comunicato: con la partecipazione di San Marino alla storia d’Europa, non solo con l’influenza esterna della UE sulla nostra Repubblica.

cs Ufficio Stampa PSD