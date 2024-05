Il PSD chiede lo status di partito Associato al PSE

Oggi, 7 maggio, Il Segretario del Partito dei Socialisti e Democratici, Gerardo Giovagnoli, è stato ricevuto da Yonnec Polet, Vicesegretario del Partito Socialista Europeo, presso la sede del PSE a Bruxelles. L’Importante incontro ha inteso rimarcare la storica consegna, anch’essa avvenuta oggi a Bruxelles, del testo dell’Accordo di associazione di San Marino con l’Unione Europea. Il cambiamento di status, ha sottolineato il Segretario Giovagnoli, produrrà un effetto determinante per lo sviluppo del Paese, delle sue relazioni con l’UE, delle relazioni del PSD con il PSE. Questo perché l’Art.78, come richiesto da più di un Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale, stabilisce la creazione di un Comitato di associazione parlamentare tra il nostro ed il Parlamento Europeo. Sarà quello l’ambito in cui i parlamentari “si incontreranno, scambieranno opinioni, e contribuiranno, attraverso il dialogo ed il dibattito, ad una maggiore comprensione tra le parti associate rispetto ai settori coperti dall’Accordo di associazione. Ovvero: il primo luogo di confronto politico e non solo tecnico o governativo, in cui la Repubblica avrà una voce da spendere con l’Europa. L’occasione è stata altresì utile per rappresentare al Vicesegretario gli sforzi compiuti dal paese e dal PSD negli ultimi anni, tutti tesi alla compliance internazionale sia dal punto di vista della trasparenza, ma ancor di più rispetto al posizionamento della politica estera sammarinese, convintamente a favore dell’identità europea di rispetto della democrazia, dei diritti umani, ma anche dell’integrità territoriale e delle sanzioni per chi si colloca fuori dalla risoluzione pacifica delle controversie. Infine, il Segretario Giovagnoli, quale rappresentante del PSD, unico partito sammarinese affiliato al PSE, ha inoltrato la richiesta di innalzamento dello status all’interno della famiglia socialista europea, da partito Osservatore a partito Associato. Il Vicesegretario Polet ha espresso la sua soddisfazione per i rapporti tra i due partiti ed ha espresso la volontà di verificare velocemente la richiesta inoltrata, e anche a nome del Segretario Giacomo Filibeck, si è dichiarato da subito interessato a stringere maggiori relazioni e cooperare nel favorire il futuro lavoro della del Comitato di associazione Parlamentare."

cs Psd

