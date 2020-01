Il Psd si congratula con Bonaccini

Il Psd si congratula con Bonaccini.

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici si complimenta con il rieletto Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Nonostante le ultime elezioni nazionali ed europee avessero consegnato un quadro in cui il centro sinistra era largamente minoritario, sono stati premiati il buon governo, la serietà delle persone ed una campagna elettorale tutta condotta sul rapporto con i territori ed i suoi cittadini e sul rifuggire dalla rissa e dalle sterili polemiche. Il Presidente Bonaccini ha ottenuto più della metà dei voti distanziando considerevolmente la candidata di destra che assieme al suo leader aveva puntato proprio sul cambiamento, la discontinuità, la “liberazione” della regione dalla sinistra. Il risultato dà quindi molta forza alla nuova Giunta Regionale che può proseguire un lavoro che è stato apprezzato dagli elettori. Un impegno sul quale anche la Repubblica di San Marino, come già espresso spesso dal PSD, deve rivolgere la sua attenzione visti i molteplici aspetti di pertinenza regionale per i quali serve una reciproca collaborazione: dai rifiuti alla sanità, dalle infrastrutture viarie a i finanziamenti europei. Il Partito dei Socialisti e dei Democratici intende altresì congratularsi con Emma Petitti e Nadia Rossi, due compagne ben conosciute e apprezzate, per la loro rielezione presso l’Assemblea Regionale. Al Presidente Bonaccini, alle due Consigliere di Rimini ed a tutta la nuova Giunta, va il nostro migliore augurio e l’auspicio per un proficuo lavoro assieme delle forze politiche che rappresentiamo.



I più letti della settimana: