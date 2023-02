Il Psd si congratula con Elly Schlein per la nomina a Segretaria del Partito Democratico

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici della Repubblica di San Marino si congratula con Elly Schlein per la nomina a Segretaria del Partito Democratico italiano. Anche questa volta, nonostante le cassandre, le primarie hanno creato interesse e prodotto tanta buona politica, grazie alle valide candidature e ad una scelta tra profili e contenuti in cui Stefano Bonaccini ed Elly Schlein rappresentavano chiare alternative nell’alveo del riformismo italiano. Il risultato senza margine di dubbio, ma anche tutto sommato equilibrato tra i due contendenti, è l’indicazione di un partito vivo e contendibile, lontano dalle ingessature o tabu associati spesso ai partiti. Non si può non evidenziare anche la portata storica della scelta della prima donna Segretario del PD, fattore particolarmente importante per la lotta alla parità di diritti che non trova nella destra un suo valore. Il PD, nonostante le vicissitudini degli ultimi anni, è stato quindi in grado di riaffermarsi come organizzazione che produce partecipazione a tutti i livelli, da quello locale a quello nazionale, con oltre un milione di persone che si recano al voto: è un fatto in totale e positiva controtendenza verso il problematico fenomeno dell’astensionismo che ha raggiunto livelli di guardia. Il PSD, appartenente alla famiglia del Partito del Socialismo Europeo, evidenzia l’opportunità di trovare maggiori elementi di confronto in questi mesi caratterizzati dalla conclusione dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che inevitabilmente condurrà a maggiori relazioni internazionali della Repubblica e dei partiti. Nell’augurare un proficuo lavoro alla nuova Segretaria, rinnoviamo i nostri sentimenti di vicinanza al partito e alla Repubblica italiana. Nell’occasione formuliamo anche gli auspici per un incontro tra le delegazioni del PSD e del PD.

