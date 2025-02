Il Psd si congratula con Enzo Merlini e rilancia il dialogo con le parti sociali

Il PSD esprime le proprie congratulazioni a Enzo Merlini, riconfermato alla guida della Confederazione Sammarinese del Lavoro, segno di una leadership sindacale solida e autorevole, capace di dare voce ai lavoratori e di incidere sulle grandi questioni sociali ed economiche del Paese. Il Congresso della CSdL ha posto sul tavolo temi centrali per il futuro di San Marino. Temi che non riguardano solo il sindacato, ma che interpellano la politica e richiedono una visione chiara. L’integrazione europea non è solo una questione economica, ma una scelta strategica per garantire stabilità e crescita al Paese, che va affrontata senza rinvii e senza ambiguità. È in gioco il futuro dei lavoratori, delle imprese, dei giovani che cercano opportunità. Il sindacato ha già espresso con forza la volontà di non restare ai margini delle grandi scelte: una posizione che il PSD condivide. Il sistema di welfare, con i suoi settant’anni di storia, rappresenta un pilastro della nostra identità sociale. Oggi è necessario uno sforzo collettivo per preservarlo e renderlo sostenibile nel tempo, senza intaccare il principio di universalità che ne è alla base. Per affrontare questa riforma, serve una governance più forte e partecipata, in cui i rappresentanti dei lavoratori e dei pensionati abbiano un ruolo chiaro e riconosciuto. Un altro aspetto che merita attenzione è la rappresentanza del mondo del lavoro nelle istituzioni. La politica deve essere in grado di tenere conto di chi lavora e produce ricchezza, perché uno squilibrio nella rappresentanza si traduce in una debolezza del sistema democratico. A Enzo Merlini e a tutta la CSdL auguriamo buon lavoro, con la certezza che il cammino comune proseguirà con ancora maggiore determinazione e spirito di collaborazione.

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici