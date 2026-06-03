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Il PSD si congratula con il Partito Laburista Maltese

3 giu 2026
Il PSD si congratula con il Partito Laburista Maltese

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici si congratula con Il Partit Laburista di Malta che ha conseguito una nuova e significativa vittoria alle elezioni generali del 30 maggio 2026. Il PL ha ottenuto il 51,77% dei voti e 36 seggi in Parlamento, confermandosi partito guida del Paese, con una maggioranza assoluta in Parlamento, davanti al Partit Nazzjonalista. Si tratta della quarta affermazione consecutiva, confermando l’ottimo lavoro svolto dal Primo Ministro Robert Abela, che consolida ulteriormente la fiducia del popolo maltese nella sua leadership e nella visione politica proposta.
La conferma del PL rappresenta un segnale di continuità e di fiducia, ma anche un impegno rinnovato verso le determinanti di questa vittoria: crescita economica sostenibile, coesione sociale e rafforzamento del ruolo di Malta nel contesto internazionale ed in particolare europeo, in cui Malta ha sempre più un ruolo definito e riconoscibile.
Particolarmente rilevante è stata l’altissima partecipazione popolare: con un’affluenza pari all’87,42%, la più alta nei paesi europei di questi anni. Una straordinaria testimonianza di vitalità della democrazia maltese e della forte consapevolezza civica che caratterizza il Paese, rendendo il risultato ancora più significativo.
Il PSD esprime il più sincero augurio di successo e buon governo al Partit Laburista, ai suoi dirigenti e militanti e coglie l’occasione per complimentarsi e salutare due colleghi maltesi che sono stati ospiti del partito: il neo-parlamentare John Grech, Segretario Internazionale del PL ed il Ministro Chris Bonett che ha fatto il pieno di voti nonostante si sia occupato di uno dei settori più impegnativi e spesso impopolari della politica maltese, i trasporti."

Comunicato stampa
Il Segretario del PSD
Luca Lazzari





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