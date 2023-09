Il Psd sul Tre settembre

In questo giorno speciale, il Partito dei Socialisti e dei Democratici di San Marino si unisce con entusiasmo a tutti i cittadini sammarinesi per celebrare la Festa della Repubblica. San Marino ha sempre tratto ispirazione dal suo Santo Patrono: il suo esempio di determinazione, di lavoro duro e onesto e di costruzione collettiva di una comunità è il nucleo dei valori che identificano il nostro Paese. La sua figura è stata e continua a essere al centro della nostra storia e della nostra identità come sammarinesi. Così come continua a essere al centro della nostra storia e della nostra identità il principio intramontabile della libertà, che ha reso San Marino un faro di speranza nel mondo e un esempio di come un Paese possa prosperare quando si basa sul rispetto per l'individualità e sull'impegno per il bene comune. Il PSD riconosce profondamente l'importanza di questo principio e lo abbraccia come parte integrante della propria tradizione socialista e democratica. In questo giorno di celebrazione, il PSD rinnova il proprio impegno a favore della tutela dei diritti umani, della promozione dell'uguaglianza e dell'accesso universale all'istruzione, alla salute e al benessere; sostiene un governo aperto, trasparente e responsabile, che lavori in stretta collaborazione con la comunità per affrontare le sfide del presente e del futuro. La Festa della Repubblica è un momento di riflessione su ciò che possiamo ancora fare per migliorare le nostre vite e promuovere i valori che ci uniscono. Il PSD augura a tutti un felice e significativo 3 settembre, e si augura che questa celebrazione ci ispiri a lavorare insieme per un futuro ancora più luminoso per la Repubblica di San Marino. Viva la Repubblica di San Marino!

cs Partito dei Socialisti e dei Democratici