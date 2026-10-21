Il PSRS ha riunito la Direzione

Nella serata di Martedì 20 ottobre scorso si è riunita la Direzione del Partito Socialista Riformista Sammarinese. Al centro del dibattito vari temi, fra i quali la firma dell’Accordo di Associazione con l’Europa. La riunione si è aperta con l’intervento del Segretario del partito, Rossano Toccaceli, il quale ha partecipato, insieme alla Consigliera Giovanna Cecchetti, presso la sala Kursaal, per assistere in diretta alla firma dell’intesa. Una giornata, ha sottolineato, attesa da oltre 10 anni, definendolo un traguardo importante, ma nello stesso tempo un punto di partenza, che offre nuove prospettive di crescita ed una grande opportunità per i nostri giovani. Una firma che richiede grande senso di responsabilità futura, essere pronti ai processi di adeguamento e saper tradurre gli impegni assunti in benefici per la nostra Repubblica. I membri della Direzione del partito hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, grazie anche al contributo dei Socialisti. Il Segretario, inoltre, riferisce ai presenti che il Tesseramento 2027 si aprirà con una ampia campagna promozionale e che il 5 novembre prossimo, dalle ore 20.25, si terrà presso la sala “Joe Cassar” a Borgo Maggiore, un “Incontro con i Sostenitori”, aperto anche a tutti coloro, non tesserati, che si riconoscono nei valori e negli ideali del Partito Socialista Riformista Sammarinese. Prende la parola il Presidente, Paride Andreoli, il quale porta a conoscenza dei compagni presenti, alcune tematiche di grande rilievo ed importanza, quali la vicenda della Giochi del Titano, la situazione legata alla B.S.M., oggetto di richiesta di confronto nella recente riunione di maggioranza e che ha riscontrato risposte meritevoli di attenzione. La Consigliera Cecchetti ha fatto presente che già da giovedì prossimo inizieranno le sedute Consiliari che si protrarranno fino al 6 novembre, con un nutrito ordine del giorno e fra i principali argomenti sarà discusso in seconda lettura la variazione al bilancio di previsione dello Stato. La Dirigenza del Partito Socialista Riformista Sammarinese sollecita i sostenitori ed invita coloro che condividono i suoi valori a partecipare alla serata.

c.s. Partito Socialista Riformista Sammarinese







