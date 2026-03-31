Il Psrs su caso Bsm, fine vita e famiglia. Completate le nomine interne e le congratulazioni con Stefania Craxi

Il Psrs su caso Bsm, fine vita e famiglia. Completate le nomine interne e le congratulazioni con Stefania Craxi.

Giovedì scorso il Presidente Andreoli ha convocato la riunione della Direzione del Partito Socialista Riformista Sammarinese, con all’O.d.g. le nomine, come da Statuto, della Segreteria Politica, del Segretario Amministrativo, dei Sindaci Revisori e del Responsabile della Comunicazione. Il Presidente informa la Direzione che ha trasmesso, a nome della Dirigenza del partito, un messaggio di congratulazioni alla Compagna Stefania Craxi, in occasione della Sua nomina a Capogruppo di Forza Italia al Senato. Prima di passare alla nomine suddette, lascia la parola al Consigliere Cecchetti, la quale riferisce sugli argomenti discussi in aula consiliare nelle ultime due convocazioni ed in particolare sul caso Banca di San Marino e sull’inchiesta “Piano Parallelo”, soffermandosi sulle considerazioni e riflessioni fatte durante il dibattito ed in merito alla presentazione da parte della maggioranza di un provvedimento di legge, per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta volta a chiarire eventuali responsabilità politiche, ma soprattutto a capire se il nostro sistema bancario e finanziario necessiti di ulteriori rafforzamenti legislativi e nello stesso tempo sono analizzate le prospettive future legate all’attività dell’Istituto Bancario. Si è altresì evidenziata l’importanza del Progetto di Legge a sostegno della famiglia, della maternità e della natalità, che nasce da un dato evidente e preoccupante: la denatalità. I numeri parlano chiaro: in pochi anni le nascite si sono drasticamente ridotte, mettendo a rischio l’equilibrio tra generazioni, la sostenibilità del sistema previdenziale e, più in generale, la coesione sociale. Questo provvedimento ha un merito indiscutibile: riconosce che la famiglia non è un tema privato, ma una questione pubblica e strategica ed il PDL va proprio nella direzione del rafforzamento delle tutele economiche e lavorative per genitori e famiglie, l’aumento degli assegni familiari, l’introduzione del bonus bebè e il riconoscimento del caregiver familiare. Altro tema di estrema importanza e rilevanza sono legati ai due progetti di Legge sul fine vita, che auspichiamo in Commissione si possa giungere ad un unico testo che sappia tenere assieme autodeterminazione della persona e tutele, dotando il nostro paese di uno strumento di civiltà giuridica, capace di accompagnare le persone nel momento più delicato della loro vita. Il Presidente informa, altresì, i presenti della richiesta posta in maggioranza, in merito ad un confronto ed una riflessione sulla situazione legata alla Banca di San Marino ed attivare i necessari e gli opportuni interventi. La Direzione, nel prendere atto della situazione, invita il Segretario Generale, la Dirigenza ed il Consigliere a tenere viva l’attenzione su queste tematiche. Il Segretario Generale Toccaceli, nel suo intervento, si congratula con il Consigliere per il lavoro svolto e nel sostenere la validità dell’azione politica, chiede al Presidente di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta della Direzione, un comma specifico dedicato alla Sanità Pubblica, anche in considerazione degli incontri svolti in maggioranza. Infine, la Direzione ha proceduto alle nomine dei membri la Segreteria Politica, nominando i compagni: Daniela Bellusio, Mauro Casadei, Daniel Ruben Francesconi, Francesca Macina, Alessia Pieroni e Renzo Renzi, oltre al Segretario, al Presidente ed al Consigliere Indipendente, che fanno parte di diritto. Indicato come Segretario Amministrativo: Marani Nazzareno. È stata designata come Responsabile della Comunicazione: Alessia Pieroni.

C.s. - Partito Socialista Riformista Sammarinese

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