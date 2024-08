Il pubblico di Alba sul Monte "vola" con le musiche e i virtuosismi di Michel di Torno, ancora un sold out

Ancora un successo per il quarto appuntamento di Alba sul Monte… in Concerto ed ancora un sold out. Michele di Toro ha incantato il pubblico con le sue musiche, le sue trascrizioni, le sue invenzioni, il suo sound. Musicista di talento, Di Toro ha offerto al pubblico una visione della musica come linguaggio unico, universale e trasversale fra tutti i generi, da Mozart, Chopin a Chick Corea, Battisti. Emblematica la sua famosa “Variazioni sul Rondò alla Turca” (Mozart- Di Toro). Ma domenica 18 agosto, gli Orti dell’Arciprete non solo sono stati una piattaforma di lancio per un volo verso le emozioni evocate da un artista, forse per la prima volta il pubblico, oltre ad ammirare lo spettacolare sorgere del sole, è stato catturato dalle mani in piena vista di Di Toro che letteralmente “volavano” sulla tastiera. Uno spettacolo nello spettacolo che ha catturato il publico, che ha apprezzato con lunghi e calorosi applausi. Il concerto si è concluso con una versione originale e spettacolare di Libertango di Piazzolla. Sembrerebbe una normalità di molti concerti di oggi, ma la versione di Di Toro è stata assolutamente originale ed imperdibile, spettacolare. Prossimo ed ultimo concerto di Alba sul Monte… in Concerto 2024, domenica 25 agosto, sempre ore 6:00, Orti all’Arciprete con il Trio Mendelsohnn per “…to Gino”.

c.s. Camerata del Titano

