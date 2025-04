Il registro navale di San Marino parteciperà a Nor-Shipping 2025 – Oslo

Il San Marino Ship Register è orgoglioso di annunciare la sua partecipazione a Nor-Shipping 2025 , uno degli eventi più importanti del settore marittimo a livello mondiale, che si terrà a Oslo, Norvegia , dal 2 al 6 giugno 2025 . La partecipazione del Register a Nor-Shipping sottolinea il suo impegno nell'ampliare la presenza internazionale, promuovere i suoi servizi di alta qualità e sostenere l'innovazione sostenibile nel settore marittimo. Nor-Shipping riunisce i principali attori della comunità marittima globale, offrendo una piattaforma per il networking, lo scambio di conoscenze e lo sviluppo commerciale. Nel corso dell'evento, la delegazione del Registro navale di San Marino sarà disponibile per incontrare armatori, operatori, professionisti del settore marittimo e potenziali partner per presentare le soluzioni del Registro in materia di registrazione delle navi, supporto alla conformità e per discutere le sue iniziative volte a pratiche di navigazione più ecologiche e sicure. Gianluca Tucci, Direttore del Registro Navale di San Marino , ha dichiarato: La nostra partecipazione a Nor-Shipping 2025 evidenzia i significativi progressi che San Marino sta compiendo nel settore marittimo globale. Ci impegniamo a offrire servizi efficienti e all'avanguardia ad armatori e operatori di tutto il mondo. Questo evento rappresenta un'importante opportunità per mettere in mostra i nostri valori di innovazione, sicurezza e sostenibilità e per costruire partnership solide e durature nel settore. San Marino Ship Register invita tutti i suoi partner e colleghi del settore a visitarci allo stand numero T01-12 o a fissare un incontro con il nostro team.

c.s. San Marino Ship Register

