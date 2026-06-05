Il registro navale sammarinese conquista la platea internazionale di Atene: a Posidonia 2026 debutta il Maritime Day

Lo shipping internazionale parla anche sammarinese. La Repubblica ha ritagliato un ruolo di primo piano in Grecia durante Posidonia 2026, una delle fiere marittime più influenti del pianeta. Qui ha debuttato ufficialmente il San Marino Maritime Day. Parliamo di un appuntamento strategico che ha visto la partecipazione in prima persona del Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori. L'evento celebra la crescita esponenziale e la credibilità del San Marino Ship Register sullo scacchiere globale. Una progressione geometrica, insomma. Le rotte commerciali moderne esigono regole ferree e assoluta trasparenza. L'allineamento costante alle rigide convenzioni delle organizzazioni internazionali Imo e Ilo definisce l'azione dell'Autorità marittima del Titano. L'obiettivo primario risiede nella strutturazione di un ecosistema capace di rimettere al centro la dignità dei lavoratori e la sicurezza a bordo. Le delegazioni estere hanno guardato con estremo interesse all'evoluzione sammarinese – del resto, chi naviga oggi cerca porti sicuri e burocrazie snelle. Il connubio tra innovazione tecnologica e sostenibilità ecologica sta trasformando la bandiera nazionale in un sinonimo di assoluta affidabilità.

"Posidonia rappresenta il baricentro dell'industria del mare ed è la vetrina ideale per dimostrare il valore della nostra proposta economica," ha dichiarato Alessandro Bevitori a margine degli incontri bilaterali. "Il debutto del nostro Maritime Day testimonia un cammino solido, fondato sul rispetto imprescindibile dei diritti e della sicurezza delle persone. Per il governo sammarinese, l'efficienza dei trasporti marittimi non può prescindere dal benessere degli equipaggi e dalla formazione professionale. Vogliamo promuovere una cultura marittima responsabile che unisca l'avanguardia tecnica alla tutela globale del lavoro, offrendo risposte concrete agli operatori."

La proiezione internazionale della bandiera all'ombra del Partenone riflette una precisa visione di sistema coordinata direttamente da San Marino. Sul versante della mobilità e delle infrastrutture, l'asse dell'esecutivo si muove all'unisono. Da Palazzo Begni, il Segretario di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti e l'Energia, Marco Gatti, mette a fuoco la valenza della missione greca: "Il consolidamento dello Ship Register costituisce una leva geopolitica di rilievo per la nostra economia. Vogliamo una Repubblica capace di dialogare alla pari con i grandi player, offrendo un hub di servizi sicuro, trasparente e pienamente integrato nei corridoi di traffico continentali".

La bandiera della Repubblica naviga ormai in acque tranquille, forte di un riconoscimento internazionale che spalanca praterie di sviluppo economico. Atene ha confermato che le dimensioni territoriali contano poco quando la proposta istituzionale è seria, puntuale e orientata al futuro. Lo Stato c'è, e guarda al mare aperto con ambizione e fermezza.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica / Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia







