Il resoconto dell'’Assemblea degli Aderenti di Repubblica Futura.

Nella serata di martedì 10 ottobre si è svolta l’Assemblea degli Aderenti di Repubblica Futura. L’assemblea, dopo avere approvato all’unanimità alcune specificazioni allo statuto del movimento, ha ascoltato un riferimento inerente ai lavori della Commissione Consiliare Permanente Sanità con particolare riguardo alla riorganizzazione della medicina di base. Repubblica Futura esprime soddisfazione per il superamento del sistema COT, rivelatosi assolutamente fallimentare, pericoloso per il mantenimento del fondamentale rapporto fra medico e paziente ed inadeguato a fornire risposte tempestive ai bisogni degli utenti. Il nuovo modello organizzativo, incentrato sui singoli centri sanitari, ha l’obiettivo di migliorare il funzionamento della medicina di base e ricostruire un proficuo rapporto con gli utenti. Repubblica Futura seguirà con attenzione questa problematica per valutare attentamente gli effetti concreti di queste iniziative sul funzionamento della medicina di base. In generale si reputa ancora molto difficile la situazione della sanità pubblica sammarinese nella quale molti problemi, negli ultimi anni, non solo non sono stati risolti ma addirittura aggravati, compreso il reperimento di medici sufficienti ad assicurare i vari servizi sanitari dell’ISS: in tal senso, sollecitiamo il Segretario di Stato a muoversi con rapidità e con strumenti normativi anche urgenti per dare risposte alle esigenze dei reparti più in difficoltà che altrimenti, a breve, non saranno più in grado di garantire i servizi. Rimangono ancora senza risposta le richieste di chiarire l’effettiva utilità dei tanti soldi spesi per svariate esose consulenze. Sprecare importanti risorse pubbliche, in un periodo di grande difficoltà di bilancio e di numerose criticità della sanità pubblica, è ingiustificabile. Particolarmente incomprensibile risulta la consulenza di 150.000 euro conferita a Sabina Conforti, non si sa bene in base a quali competenze, per la costruzione di un nuovo ospedale, progetto di cui non si vede lontanamente traccia. A seguire l’assemblea di Repubblica Futura ha ascoltato un ampio riferimento sui principali accadimenti politici, quali il famigerato DES, la disastrosa vicenda che ha coinvolto un ex-Capitano Reggente condannato in primo grado per molestie commesse durante il suo mandato Reggenziale, e soprattutto lo stato della trattativa di associazione con l’Unione Europea. Repubblica Futura esprime grande preoccupazione per la mancanza di informazione non solo sull’avanzamento della trattativa ma perfino sugli obiettivi che si pone il nostro Paese nei confronti dell’Unione Europea nonostante la disponibilità, espressa più volte, di collaborare lealmente per il raggiungimento di questo risultato. Questa situazione non può che alimentare sfiducia, non solo nelle rappresentanze politiche, nelle organizzazioni sindacali e nelle varie categorie economiche, ma soprattutto nella popolazione Sammarinese. Repubblica Futura ritiene l’accordo di associazione con l’Unione Europea una grande opportunità per la Repubblica di San Marino, purché si abbia ben chiaro quali siano i nostri interessi nazionali non negoziabili e gli obiettivi prioritari da conseguire, seppure con le inevitabili mediazioni. La segretezza, i ritardi ed i proclami di voler firmare un accordo comunque entro la fine dell’anno, rischiano di compromettere un’occasione storica, forse non ripetibile. L’evidente confusione ed alto grado di litigiosità interna del governo, insediato da una maggioranza illegittima in base all’attuale legge elettorale, rischia di compromettere definitivamente una legislatura fallimentare che lascia in eredità soprattutto la “terra da ceci” in tribunale ed una montagna di debiti. Infine l’Assemblea di Repubblica Futura ha espresso la propria approvazione per le iniziative politiche, comunicative ed organizzative per implementare la presenza e la capacità di ascolto e proposta del movimento nella società Sammarinese.

