Il respiro della musica a Tuttavia… che Spettacolo!

Il respiro della musica a Tuttavia… che Spettacolo!.

C’è un linguaggio che non conosce barriere, che attraversa il tempo e i corpi senza chiedere permesso. È la musica. Quest’anno, alla quinta edizione di Tuttavia…che Spettacolo!, la musica non sarà soltanto un appuntamento in programma: sarà il respiro stesso dell'Evento, il filo invisibile che lega emozioni, storie e persone. Il momento più atteso arriverà sabato sera, alle 21.15, quando il palco si accenderà con “Noi ragazzi di… ieri”, il concerto di Sergio Casabianca & le Gocce, in collaborazione con San Marino for the Children. Chi conosce Sergio sa che la sua voce non è mai solo canto: è racconto, energia, carezza e pugno allo stesso tempo. Con le Gocce, la sua storica band, costruirà una serata che farà cantare e ballare, ma anche ricordare e commuovere. Sarà un viaggio dentro le nostre canzoni, quelle che ci hanno accompagnato crescendo. Quelle che sanno rivelare qualcosa di noi anche quando le abbiamo già ascoltate mille volte. In quella piazza, sotto le stelle, ogni spettatore sarà parte di un unico grande coro: un popolo che per una sera si riconosce comunità. Ma la musica non sarà solo lì, in quel concerto. Già nel pomeriggio, al Pala-Casadei, con la musicoterapia di Letizia Ghiotti e la danza evolutiva-poetica di Isabella Piva, le note diventeranno carezze per l’anima e per il corpo. Non spettacolo da guardare, ma esperienza da vivere: il suono come possibilità di esprimersi, di comunicare senza parole, di sciogliere i nodi interiori. E ancora, ci sarà l’incanto di “In viaggio attraverso i grandi Musical della storia” (domenica alle 16.00), proposto da San Marino Dancesport Special Olympics. Non un semplice spettacolo, ma un attraversare insieme i grandi capolavori del teatro musicale, dove canto e danza si intrecciano e raccontano che anche la diversità può trovare un suo palcoscenico. Anzi: deve trovarlo. Durante l’intermezzo di questo splendido show, la voce limpida di Beatrice e le mani di Valentino Bonifazi, pianista non vedente, riempiranno la piazza con la forza disarmante della bellezza semplice. Sarà un momento intimo, un silenzio colmo che si scioglie in musica. Due giovani che non si limitano a esibirsi, ma ci insegnano cosa significhi trasformare una difficoltà in dono, un limite in luce. E poi, tra un evento e l’altro, la musica continuerà a scorrere come sottofondo e compagna fedele. Non solo durante gli spettacoli, ma per tutta la durata della manifestazione: un tappeto sonoro che accoglie, accompagna e tiene viva l’atmosfera. Ogni ingresso, ogni pausa, ogni incontro sarà avvolto da note che faranno sentire tutti parte di un’esperienza unica. La festa della musica troverà una chicca anche domenica mattina, quando la Color Run “Run for Joy… run for All” prenderà il via al ritmo travolgente della Banda21Rulli (Centro21). Saranno loro ad aprire la corsa dei colori con tamburi e percussioni, trasformando la partenza in una celebrazione collettiva, piena di energia e sorrisi. Così, dal pomeriggio fino alla notte, la musica attraverserà la giornata come un fiume: a tratti dolce, a tratti impetuoso, sempre capace di tenere tutti dentro la stessa corrente. Perché la musica non chiede biglietti, non fa distinzioni, non esclude. Accoglie. E proprio per questo, in questa edizione, diventa il simbolo più autentico dello spirito di Tuttavia… che Spettacolo!: un Evento che non appartiene a pochi, ma a tutti. Sabato sera 13 settembre sarà la prova generale che l’inclusione non si predica soltanto. Si canta, si balla, si ascolta e si vive. Con Sergio Casabianca & le Gocce a guidare questa sinfonia collettiva, e con tante altre note a tessere un mosaico di emozioni indimenticabili.

C.s. - Il Comitato Organizzatore

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: