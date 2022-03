Il responsabile del Dipartimento Esteri della Lega Romagna incontra il presidente del Comites

L'avv. Marzio Pecci, responsabile del Dipartimento Esteri della Lega Romagna, ha incontrato il Presidente del Comites di San Marino, Comitato degli italiani all'estero, avv. Alessandro Amadei, l'on. Simone Billi Presidente del comitato degli italiani all'estero e per la promozione del Sistema Paese nonché membro della Commissione Esteri e l'Ambasciatore italiano a San Marino Dott. Sergio Mercuri. L'incontro, avvenuto a margine della conferenza stampa per la consegna delle firme per il riconoscimento dello Sputnik da parte dell'Italia, ha permesso di rappresentare agli illustri interlocutori la necessità di unire le sinergie tra il territorio della Romagna e quello della Repubblica di San Marino per un migliore sviluppo dell'economia locale. I protagonisti dell'incontro si sono impegnati ad incontrarsi a breve unitamente al Comites che sarà il coordinatore delle attività. L’avv. Amadei ha osservato che i frontalieri italiani impegnati in attività nella Repubblica di San Marino sono circa 6.000 ed ogni giorno devono affrontare problematiche che vanno dal lavoro alle assicurazioni sociali, fino alla sanità che, spesso, devono essere risolte in breve tempo. Non meno importante è l'economia con le numerose aziende sammarinesi che commerciano con l'Italia e la politica finanziaria e bancaria che dovrà essere sviluppata nella trasparenza delle normative vigenti. Il dialogo e la collaborazione efficiente tra le istituzioni possono migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e l'economia dei due territori.