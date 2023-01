Il ricordo delle persone disabili sterminate dai nazisti, il Programma del 27 gennaio a Berlino

La Cerimonia di commemorazione delle vittime dell’"Aktion T4", si terrà nella Giornata della Memoria alle ore 11.00, presso il Memoriale di Tiergartenstrasse 4, famigerato indirizzo da cui fu pianificata e organizzata l’eliminazione sistematica di persone, bambini e adulti, malati o con disabilità. Dopo la deposizione delle corone di fiori, il Programma, all’esterno, prevede l’intervento del Commissario del governo federale tedesco per gli affari delle persone con disabilità, Jürgen Dusel e a seguire, un momento musicale. La celebrazione poi proseguirà all’interno dell’adiacente Filarmonica di Berlino con l'orchestra inclusiva Werkstatt Utopia, l’ascolto di testimonianze e un dibattito. La rappresentanza di Attiva-Mente poserà dei fiori, una targa ricordo e lascerà in dono, una “Rosa Repubblica di San Marino”, messa gentilmente a disposizione da “Fior di Verbena”. Previsti inoltre due incontri: con l’associazione Artemisia che si occupa di inclusione ed è composta da cittadini italiani residenti a Berlino, e con Mark Donfried, Direttore Generale dell’Istituto per la Diplomazia Culturale. Si ringrazia sentitamente, infine, la Segreteria di Stato all’Istruzione e alla Cultura per la collaborazione. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario" - Primo Levi.

cs Attiva-Mente

