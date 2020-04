Il ringraziamento della Segreteria Esteri alle Comunità dei sammarinesi residenti all'estero

In questo periodo di emergenza sanitaria continuano a giungere in Repubblica importanti testimonianze di solidarietà, questa volta da parte delle comunità dei sammarinesi all’estero. In particolare, sono pervenute varie donazioni dalle associazioni di Parigi, Grenoble, Aquitania, est della Francia, Argentina e Detroit, oltre a tante altre da alcune comunità sammarinesi in Italia, tutte indirizzate all’Istituto di Sicurezza Sociale, alla Protezione Civile o alla SUMS. Tali donazioni, volute delle singole comunità, si aggiungono all’importo di 15.000 euro già deliberato dalla Consulta dei cittadini residenti all’estero in favore dell’Istituto di Sicurezza Sociale dei giorni scorsi. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri desidera pertanto ringraziare sentitamente le comunità all’estero per questo utile contributo, segno tangibile di un legame culturale, affettivo e storico con la Repubblica che in questo momento così delicato assume ancora più forza e significato.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri