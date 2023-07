Il ringraziamento di ASLEM sulla donazione raccolta in occasione del 1° Trofeo “Enrico Bellofiore”

ASLEM desidera ringraziare pubblicamente l'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva per aver devoluto alla nostra Associazione una generosa donazione raccolta in occasione del 1° Trofeo “Enrico Bellofiore”, disputato martedì 18 luglio 2023 presso lo stadio di Acquaviva in collaborazione con ASCO 35 e Forze dell'Ordine di San Marino. “Questo torneo desidera ricordare Enrico Bellofiore, professionista e persona meravigliosa che come ASLEM abbiamo avuto il piacere di conoscere nel corso della nostra attività associativa e che ci ha sempre spronato e sostenuto nella lotta contro i tumori del sangue.” Afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “La sua perdita ha addolorato tutti noi e siamo grati e commossi per essere stati invitati al primo Torneo in sua memoria.” Le donazioni raccolte a favore di ASLEM andranno a sostenere il progetto di ricerca finanziato dall’Associazione ASLEM di UNIMORE e del laboratorio di terapie cellulari diretto dal Prof. Massimo Dominici. “L’obiettivo è quello di sconfiggere i tumori del sangue e permettere a tutti i pazienti di guarire. Lo dobbiamo a Enrico e a tutti coloro che ogni giorno lottano insieme a noi, come la Famiglia di Enrico, in particolare la moglie Nadia, che ha sostenuto ASLEM con splendide parole di incoraggiamento e volontà a procedere in questo cammino. Grazie quindi a tutti per permetterci ogni giorno di continuare il nostro lavoro.” Conclude la Presidente Patrizia Cavalli, unitamente al Consiglio Direttivo ASLEM.

