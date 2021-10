Il ringraziamento di Rete per l'operato della Reggenza e l'augurio di buon lavoro ai successori

E’ terminato ieri, venerdì 1 ottobre 2021, il mandato Reggenziale che ha visto i Consiglieri Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini ricoprire la massima carica dello Stato. Il semestre trascorso è stato sin dall'inizio caratterizzato da una situazione estremamente complessa, che vedeva la Repubblica impegnata nella campagna vaccinale e nello sforzo collettivo per uscire dall’emergenza sanitaria. Anche nei momenti più difficili, la Reggenza non ha mai fatto mancare il suo autorevole sostegno alle Istituzioni e al popolo sammarinese, distinguendosi anche per alcuni rilevanti incontri internazionali, in particolare quello con le massime cariche italiane, appuntamenti fondamentali per mantenere e ripristinare i rapporti della nostra Repubblica con altri Stati. Da parte del Movimento RETE un sentito ringraziamento per l'operato svolto con grande impegno, dedizione e spirito di abnegazione durante il passato semestre e un augurio di buono e proficuo lavoro ai successori.

c.s. Movimento RETE

