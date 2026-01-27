Il Ritrovo Lavoratori Serravalle (RLS) si racconta

La Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle è lieta di annunciare la presentazione della ricerca storica R.LS. Ritrovo Lavoratori Serravalle, curata da Laura Rossi. Attraverso un’attenta analisi di documenti e testimonianze, la ricerca ripercorre le tappe fondamentali di un sodalizio che ha saputo coniugare i diritti dei lavoratori con la necessità di garantire spazi di aggregazione e solidarietà per i lavoratori stessi e la cittadinanza. Lo studio presenta, infatti, non solo un resoconto cronologico della nascita e della trasformazione da Cooperativa Ritrovo Lavoratori Serravalle a Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle, ma vuole anche rendere omaggio alla caparbia volontà e all’impegno quotidiano e disinteressato di chi ha saputo costruire uno spazio collettivo che per decenni è stato punto di riferimento imprescindibile e cuore pulsante della vita sociale della comunità serravallese. “Ricordare la storia del Ritrovo significa onorare le nostre radici e comprendere come il lavoro e la socialità siano stati il motore dello sviluppo della nostra comunità”, commentano dalla Fondazione. L’evento, che vedrà l’intervento dell’autrice dal titolo R.L.S. RITROVO LAVORATORI SERRAVALLE Una lunga storia di lavoro e condivisione, si terrà Domenica 1° Febbraio alle ore 17:00 presso il Chiosco Winter Baires (via Flavio Biondo, 2 – Serravalle)

c.s. Fondazione Ritrovo Lavoratori Serravalle