Il Rotary Club San Marino alla Verna: nel segno di San Francesco Una giornata tra spiritualità, cultura e amicizia rotariana, nell'ottavo centenario della morte del Santo

Il Rotary Club San Marino alla Verna: nel segno di San Francesco.

Sabato 31 ottobre 2026, una rappresentanza di soci del Rotary Club San Marino ha partecipato, insieme ai rotariani dei Distretti 2071 (Toscana) e 2072 (Emilia Romagna), alla giornata “Rotariani e San Francesco”, organizzata presso il Santuario della Verna (Arezzo) in occasione dell'800° anniversario della morte del santo d'Assisi.

La mattinata è stata dedicata alla scoperta dei luoghi francescani, grazie alla coinvolgente visita guidata da Fra Michele Pini, che ha accompagnato il gruppo in un percorso ricco di storia, arte e spiritualità. Dalla Basilica, la visita è proseguita lungo il Corridoio delle Stimmate, impreziosito dagli affreschi che narrano la vita del Santo, fino alla Cappella delle Stimmate, che custodisce la memoria del luogo in cui Francesco ricevette, nel 1224, i segni della Passione di Cristo. Il percorso ha poi raggiunto il suggestivo Sasso Spicco, luogo di raccoglimento e preghiera.

Alle ore 11 i partecipanti hanno preso parte alla Santa Messa, prima di proseguire con la visita alla Biblioteca antica. Qui Fra Michele, che è il bibliotecario e l’archivista del Santuario, dopo aver ricordato la recente visita dei Capitani Reggenti, ha mostrato alcuni preziosi volumi, manoscritti e documenti conservati nei secoli dai frati, raccontandone la storia con straordinaria competenza e vivacità narrativa.

Intorno alle ore 14, un ottimo pranzo conviviale presso la Foresteria ha offerto un'ulteriore occasione di amicizia e condivisione.

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Alle ore 15 si è svolta la tradizionale quotidiana processione alla Cappella delle Stimmate, uno dei momenti più suggestivi della giornata. Il corteo, accompagnato dal canto delle litanie e dalla recitazione di antichi testi in latino, con la lettura di passi della vita del Santo, ha permesso ai presenti di vivere intensamente l'atmosfera di spiritualità che caratterizza il Santuario. Attualmente il convento ospita 24 frati, di cui 12 professi solenni e 12 novizi.

A seguire, nel Refettorio dei Frati, si è tenuto il convegno “Nel segno di Francesco a 800 anni del suo Transito”, dedicato all'attualità del messaggio francescano e alle sue affinità con i valori rotariani.

Particolarmente significativo è stato il carattere eccezionale dell'incontro: il Padre Guardiano, Fra David Gagrcic, nel dare il benvenuto ai rotariani, ha sottolineato che, per la prima volta nella storia del convento, il refettorio ospitava una riunione così numerosa di persone esterne alla comunità religiosa. Un gesto di accoglienza dal forte valore simbolico, in piena sintonia con lo spirito francescano. Nel suo intervento, Fra David ha richiamato il motto del Rotary, “Service Above Self” – “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, riconoscendovi un principio profondamente vicino all'insegnamento di San Francesco: superare la centralità di sé per mettersi al servizio degli altri.

Il convegno, aperto dai saluti delle autorità religiose, civili e rotariane, è proseguito con le relazioni di Enrico Bertoni, dedicate all'incontro tra Francesco e il Sultano e al dialogo interreligioso; di Fra Paolo Fantaccini, sul significato del cibo e del pasto nella visione biblico-francescana; del professor Giovanni Cipriani, sulla diffusione di quadretti devozionali realizzati con steli di grano colorati; e dello stesso Fra Michele Pini, sul patrimonio della Biblioteca antica della Verna. Gli intermezzi musicali del Quartetto d'archi Brizzi hanno ulteriormente arricchito l'incontro.

Per i soci del Rotary Club San Marino è stata una giornata di particolare valore umano e culturale, che ha rafforzato la consapevolezza di quanto il messaggio di San Francesco sia ancora oggi attuale e vicino agli ideali rotariani. Perché, ieri come oggi, servire significa mettere gli altri al centro, costruire relazioni, promuovere la solidarietà e contribuire a rendere migliore la comunità in cui viviamo.

c.s. Rotary Club San Marino

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