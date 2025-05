Il Rotary Club San Marino dona due termocamere alla Polizia Civile: un gesto concreto per sostenere chi protegge la comunità

Nel pomeriggio di sabato 24 maggio si è svolto un momento di forte significato civico e simbolico presso la sede della Polizia Civile della Repubblica di San Marino, dove i soci del Rotary Club San Marino sono stati accolti per una visita straordinaria. Un’occasione che ha consentito di conoscere da vicino l’operato quotidiano della Sezione Antincendio sammarinese e, soprattutto, di celebrare la donazione di due termocamere professionali da parte del Club: strumenti di ultima generazione, fondamentali per le attività di soccorso e di lotta agli incendi. La delegazione rotariana, guidata dalla Presidente in carica per l’annata 2024-2025, Stefania Leardini, ha consegnato ufficialmente al Comandante Werther Selva ed all’ufficiale Athos Gattei, le termocamere, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e associazioni nel servizio alla comunità, a conclusione di un progetto di service ideato nella precedente annata sotto la guida del Past President Giovanni Giardi Numerosi rotariani, accompagnati da famiglie con ragazzini e bambini, anche di tenera età, hanno preso parte con entusiasmo alla visita straordinaria. Tutti hanno potuto assistere a coinvolgenti dimostrazioni pratiche sul funzionamento delle termocamere e delle attrezzature antincendio in dotazione: un’esperienza educativa e coinvolgente che ha saputo affascinare e incuriosire anche i più piccoli, offrendo loro uno sguardo emozionante sul mondo del soccorso e della prevenzione. Le due termocamere donate dal Rotary Club sono dispositivi professionali di ultima generazione: una è un termocannocchiale monoculare, utile per una visione chiara in condizioni di scarsa visibilità o di oscurità totale, l’altra è una termocamera antincendio, progettata specificamente per supportare la Polizia Civile nelle operazioni di salvataggio e spegnimento. Questi strumenti rappresentano un significativo potenziamento della dotazione tecnologica del Corpo, consentendo interventi più mirati, rapidi e sicuri, contribuendo a salvaguardare persone e strutture. Durante l’incontro, la Presidente Leardini ha anche letto un messaggio del Past President Giovanni Giardi: “La donazione della termocamera nasce dal desiderio di sostenere chi, ogni giorno, si impegna con dedizione per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Questo strumento sarà un prezioso alleato nelle operazioni di soccorso e controllo del territorio. Investire in sicurezza significa investire nel futuro della nostra Repubblica. Ringrazio il Corpo della Polizia Civile per il costante impegno e i soci del Rotary che hanno reso possibile questa iniziativa.” La visita è stata anche un’occasione preziosa per conoscere meglio l’impegno quotidiano della Polizia Civile e della Sezione Antincendio, figure essenziali nella tutela del territorio e nella gestione delle emergenze. La delegazione rotariana ha espresso il proprio apprezzamento per la professionalità, l’efficienza e l’umanità con cui questi operatori svolgono il loro lavoro. In una nota ufficiale, la Polizia Civile ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per il gesto, sottolineando in una nota ufficiale che: “il contributo rappresenta molto più di un semplice gesto di generosità: è un segno concreto di fiducia nel nostro lavoro e nei valori che portiamo avanti ogni giorno. Essendo oggi giorno uno strumento indispensabile per “la lotta agli incendi e per il soccorso a persona”, permettendo un intervento più rapido e mirato che ne riduce i tempi di risoluzione e i danni alle strutture. Questi gesti, di grande valore, ci motivano a continuare nella nostra missione giornaliera, con ancora più impegno e passione” Con questo service, il Rotary Club San Marino conferma ancora una volta la sua vocazione di servizio alla comunità e il suo impegno nel promuovere valori fondamentali come la solidarietà, la responsabilità civica e la collaborazione tra associazioni e istituzioni. Il Club riafferma così il proprio ruolo attivo e propositivo all’interno della società sammarinese, contribuendo in modo tangibile al benessere collettivo.

c.s. Rotary Club San Marino