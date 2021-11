Il Rotary Club San Marino festeggia oggi i 60 anni. Servire al di sopra di ogni interesse personale

Il Rotary International è il primo club di servizio internazionale sorto a Chicago nel 1905. Riunisce tutti i Rotary Club, oltre 46.000, in quasi tutte le nazioni del mondo, con complessivamente oltre 1.400.000 soci. Il Rotary ha ispirato la fondazione di altri service club, quali il Kiwanis, fondato nel 1915, il Lions, fondato nel 1917, e il Soroptimist, fondato nel 1921.

Il Rotary Club Milano fu fondato il 20 dicembre del 1923, primo Rotary Club in Italia e tra i primi in Europa. Il Rotary Club Rimini venne costituito nel 1953; tra i suoi soci annoverava diversi nostri concittadini e il suo primo presidente fu il sammarinese Prof. Enea Suzzi Valli.

Alcuni anni dopo prese corpo l’idea di fondare il Rotary Club San Marino. Nel mese di febbraio dell’anno 1960 il Congresso dell’allora 186° Distretto Rotary fu celebrato a bordo del transatlantico “Saturnia” in navigazione da Venezia a Napoli. Per l’occasione il Governatore Distrettuale Avv. Sergio Stoppato volle fra gli ospiti i sammarinesi Prof. Leonida Suzzi Valli e Avv. Gian Luigi Berti, in veste di promotori e futuri soci fondatori del Rotary Club San Marino.

Il mese seguente, precisamente il 18 marzo 1960, avendo per padrino il Rotary Club Rimini, nacque ufficialmente il Rotary Club San Marino. La consegna ufficiale della Carta avvenne nel corso dell’Assemblea annuale del 186° Distretto tenutasi nel Palazzo dei Congressi di San Marino il 29 maggio 1960; grazie all’affiliazione della Repubblica di San Marino il 186° Distretto, comprendente Emilia Romagna e Triveneto, assunse il rango di Distretto Internazionale del Rotary Internazionale.

Oggi lunedì 22 al Teatro Titano di San Marino, con una traslazione temporale dovuta alla pandemia, si svolgeranno le celebrazioni del 60° anno dalla nascita del Rotary Club San Marino. Questo festeggiamento, alla presenza delle massime cariche rotariane del distretto 2072, tra le quali il Governatore Stefano Spagna Musso e il past-governor Italo Minguzzi, e di tanti ospiti, cerca di onorare i molti risultati ottenuti, sia in ambito internazionale che locale; per questi ultimi basti ricordare per tutti la realizzazione della Piscina per la rieducazione psicomotoria di Domagnano e la ricostruzione del Tesoro dei Goti. Ma il fine primario della manifestazione è quello di essere di stimolo ed esempio affinché le nuove generazioni possano continuare a impegnarsi nei più diversi e validi obbiettivi al servizio delle comunità.









