Il Rotary Club San Marino ricorda Mariella Mularoni

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci del Rotary Club San Marino esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni, già Capitano Reggente della Repubblica di San Marino, insegnante stimata e donna delle Istituzioni che ha saputo servire la propria Comunità con intelligenza, equilibrio, sensibilità umana e autentico spirito civico. La notizia della sua scomparsa ha colpito dolorosamente l’intera Comunità sammarinese e, in modo particolare, il nostro Club, nel quale Mariella ha lasciato un ricordo vivo e indelebile per la sua partecipazione attenta, per la sua capacità di ascolto e per il sincero spirito di servizio che ne ha sempre guidato l’impegno. Insegnante di lingua inglese dal 1987 presso la Scuola Media e la Scuola Superiore della Repubblica, Mariella Mularoni ha rappresentato per generazioni di studenti un punto di riferimento umano e culturale. Ha svolto il proprio lavoro educativo con passione, sensibilità e dedizione, convinta che la scuola fosse prima di tutto luogo di crescita civile, responsabilità e formazione della persona. Accanto all’attività didattica, ha dedicato molti anni al servizio delle istituzioni sammarinesi, ricoprendo con serietà e senso dello Stato importanti incarichi politici e istituzionali fino alla Suprema Magistratura della Repubblica, esercitata come Capitano Reggente dal 1° ottobre 2019 al 1° aprile 2020, e ultimamente alla Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità. Anche nel percorso pubblico Mariella ha sempre mantenuto uno stile sobrio, rispettoso e profondamente umano, interpretando ogni responsabilità con equilibrio, competenza e grande attenzione verso le persone. Nel Rotary Club San Marino ha promosso e sostenuto iniziative di forte valore sociale e culturale, distinguendosi in particolare per l’impegno verso i temi della solidarietà, dell’educazione civica e della lotta allo spreco alimentare. Il suo contributo è stato prezioso e coerente con i valori più autentici del Rotary: servizio, amicizia, integrità e attenzione al bene comune. Mariella lascia il ricordo di una donna colta e gentile, capace di unire fermezza e sensibilità, rigore istituzionale e vicinanza umana. La sua scomparsa rappresenta una perdita dolorosa per la Repubblica di San Marino, per il mondo della scuola, per le Istituzioni e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di condividere con lei esperienze di vita, di lavoro e di amicizia. Il Rotary Club San Marino si stringe con affetto e partecipazione al dolore della famiglia, delle adorate figlie Giulia e Beatrice, della sorella Roberta e di tutti i suoi cari, esprimendo loro le più sincere e sentite condoglianze. La memoria di Mariella Mularoni continuerà a vivere nell’esempio del suo servizio, nella dignità del suo impegno e nei valori che ha saputo testimoniare con discrezione e autenticità lungo tutta la sua vita.







