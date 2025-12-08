Il Rotary Club San Marino ricorda Paolo Rossi, Presidente del Club nell’annata 2012-2013 - Paul Harris Fellow

Il Presidente Carlo Romeo, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci del Rotary Club San Marino esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa dell’amico e socio Paolo Rossi, figura di riferimento per il nostro Club e per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Paolo Rossi - Presidente del Rotary Club San Marino nell’annata 2012- 2013 e insignito dell’onorificenza rotariana Paul Harris Fellow - lascia una traccia luminosa, difficile da colmare. Uomo di sincera rettitudine, dotato di un innato senso dell'amicizia e di un profondo spirito di servizio, Paolo ha incarnato con naturalezza i valori più autentici del Rotary: la disponibilità, la concretezza, il rispetto, la discrezione e quella forma di impegno silenzioso ma costante che segna davvero la differenza nella vita delle persone e nella vita di un Club. Chi lo ha conosciuto ne ricorda la schiettezza gentile, la capacità di ascoltare, l’equilibrio nel giudizio, la lealtà nei rapporti personali e professionali. Paolo aveva il dono raro di unire le persone, di creare legami genuini, di rendere migliore ogni contesto in cui operava. La sua generosità d’animo, mai ostentata, era la cifra della sua presenza rotariana: essenziale, discreta, profondamente vissuta. Nel percorso lavorativo e umano, Paolo ha sempre saputo distinguersi per la sua serietà professionale, per l’etica trasparente, per l’impegno operoso che ha accompagnato ogni sua responsabilità. Per chi ha collaborato con lui, dentro e fuori il Rotary, Paolo rappresentava un punto fermo, un esempio di affidabilità e di stile. Il Club conserva memoria viva anche della sua elegante capacità organizzativa: molti soci ricordano con gratitudine l’esperienza, nella scorsa annata rotariana, delle celebrazioni romane per il Centenario del Rotary Club Roma, svoltesi con una perfezione che portava inconfondibilmente la sua firma. Così come rimane nella nostra memoria la sua presenza costante alle attività del Club, fino all’ultima stagione della sua vita, vissuta con dignità, coraggio e quella gentile forza che lo ha accompagnato sempre. Numerosi sono i messaggi spontanei giunti dai soci nelle ore successive alla notizia: parole che parlano di un “amico vero”, di una “persona sincera e altruista”, di un “rotariano esemplare”, di un uomo che “lascia un grande vuoto”. Ricordi di serate trascorse insieme, di gesti semplici ma profondi, di un affetto reciproco costruito in anni di cammino condiviso. La sua scomparsa rappresenta per il Rotary Club San Marino un lutto profondissimo: perdiamo un amico, un fratello rotariano, un esempio di umanità vera. Il pensiero commosso di tutti i soci va alla moglie Giovanna, sempre al suo fianco con amore e forza, e ai figli Giacomo e Michele, ai quali il Rotary Club San Marino porge le sue più sentite e sincere condoglianze. In questo momento di grande dolore, il Club si stringe in un abbraccio affettuoso alla famiglia, certo che il ricordo di Paolo, del suo sorriso, della sua eleganza morale, del suo stile sobrio e luminoso, rimarrà patrimonio condiviso della nostra comunità rotariana e di tutti coloro che lo hanno stimato e amato. La sua memoria continuerà a vivere nel cuore del nostro Club.

