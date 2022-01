Il rumore della felicità. Un’iniziativa degli Amici di Padre Marcellino a favore dei bambini del Congo

Il rumore della felicità. Un’iniziativa degli Amici di Padre Marcellino a favore dei bambini del Congo.

Un’iniziativa degli Amici di Padre Marcellino a favore dei bambini del Congo Marino Pelliccioni, militante storico dell’associazione Amici di Padre Marcellino, è l’ideatore di una iniziativa che apparentemente potrebbe far sorridere, visto che è destinata ad un contesto in cui i problemi sono la fame, l'approvvigionamento idrico e l'alfabetizzazione. Se non fosse che Marino ha avuto la possibilità di constatare - è il caso di dire "sul campo" - quanto possa contare per i bambini più sfortunati dell’Africa poter giocare a calcio, già semplicemente con una palla fatta di stracci. La volta che raccolse la loro palla e la sostituì, con un colpo di autentica magia, con un pallone vero, scatenò una reazione di gioia incontenibile tra i bambini in campo e quelli fuori, che accorsero facendo un baccano assordante, che lui stesso chiamò "il rumore della felicità". La palla durò solo pochi giorni, visto che i bambini giocano ininterrottamente da mattino a sera, ma quella sensazione di gioia esplosiva Marino non se la scordò mai. E così oggi, grazie alla donazione della Federazione Giuoco Calcio Sammarinese, Marino e l'associazione di cui fa parte, saranno in grado di far recapitare a quei bambini un set di palloni e di divise da calcio. Un piccolo pensiero gentile che umanamente ci scalda e che, nel grigiore di una pandemia cronica, varrebbe l’apertura di un telegiornale.

cs Gabriele Geminiani



I più letti della settimana: