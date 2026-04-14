Il sacro incontra l’arte: pomeriggio di danza a Rimini

Il sacro incontra l’arte: pomeriggio di danza a Rimini.

Il 12 aprile pomeriggio si è tenuto, all’interno della chiesa consacrata di Santa Cristina e Paolo (RN), “Il sacro incontra l’arte”, un gala di danza che ha visto esibirsi 22 giovani danzatori provenienti da sei scuole tra la regione Emilia-Romagna e Marche: Accademia Antonella Bartolacci, Aulos Danza Rimini, Centro Danza Performance, Indipendance Studio Imola, Nuovo Spazio Studio Danza e SSD On Stage. “Perché in una chiesa portare la danza? Penso che nel percorso artistico di ogni giovane danzatore sia importante l’esperienza legata al teatro tanto quanto quella in luoghi differenti – racconta Veronica Bagnolini, una delle due direttrici artistiche dell’evento organizzato da Vallefoglia in Danza (la seconda è Lisa Vergoni). “In una chiesa, un luogo sicuramente desueto, il pubblico ha potuto ‘vivere’ in maniera molto ravvicinata le performance. La chiesa così è diventata un luogo danzante dove la navata, l’altare e ogni piccolo angolo si sono trasformate in ‘spazio scenico’. La scelta musicale è stata correlata con il luogo sacro perché credo che la danza non sia una semplice esibizione ma piuttosto una connessione con lo spirito e l’invisibile”.

Comunicato stampa

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