Il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad al Comandante della Capitaneria di Porto Giorgia Capozzella

Il saluto del sindaco Jamil Sadegholvaad al Comandante della Capitaneria di Porto Giorgia Capozzella.

Oggi, a Palazzo Garampi, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha accolto e salutato ufficialmente il Comandante Giorgia Capozzella, che si appresta a lasciare la guida della Capitaneria di Porto di Rimini per assumere un nuovo e prestigioso incarico a Salerno. Nel corso dell’incontro, il primo cittadino ha espresso a nome della città i più sentiti complimenti per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando come la sua leadership abbia rappresentato un punto di riferimento per tutta la comunità. “Non è un addio, ma un arrivederci” ha affermato il sindaco Sadegholvaad, augurando al Comandante Capozzella ogni successo nel nuovo incarico, certo che saprà svolgere al meglio anche questa nuova sfida. Giorgia Capozzella è stata la prima donna, negli ultimi 162 anni, a guidare la Capitaneria di Porto della città.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: