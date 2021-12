Il secondo turno dei volontari del Padiglione San Marino è arrivato a Dubai

Il secondo turno dei volontari del Padiglione San Marino è arrivato a Dubai.

La magnifica avventura di Expo 2020 Dubai ha inizio anche per il secondo gruppo di ragazzi sammarinesi che questa notte sono atterrati a Dubai, pronti a prendere parte del team volontari del Padiglione San Marino. Al loro arrivo in aereoporto, presenti le manager Ilaria Brizi, Elisabetta Bucci e Sara Conti che li hanno accolti con un caloroso benvenuto, proseguito all’Expo Village dove i ragazzi hanno incontrato la direttrice Letizia Cardelli e i colleghi del primo turno in uno scambio di abbracci e prime impressioni sull’esperienza. Nei prossimi giorni i nuovi arrivati prenderanno confidenza con il sito espositivo grazie all’organizzazione di un “Buddy Programme” in cui ogni singolo volontario del secondo periodo verrá affiancato da un volontario del primo periodo con l’obiettivo di trasmettere e favorire la conoscenza della routine di Padiglione e delle varie attivitá da svolgere: dall’assistenza allo shop, all’accoglienza in vip lounge, all’accompagnamento delle delegazioni. Non da ultimo si continuerá a lavorare nell’organizzazione, ormai iniziata da settimane, del Giorno Nazionale di San Marino, fissato per venerdí 10 dicembre in cui la Repubblica verrà celebrata dall’intero Expo. Tra gli ospiti più attesi all’evento anche gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini.

Comunicato stampa

Commissariato Generale del Governo per l’Esposizione Universale 2020 Dubai



