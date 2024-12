Il Segretario al Territorio Matteo Ciacci in visita a Castiglione del Lago

Nella suggestiva cornice di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, il Segretario di Stato al Territorio e all’Ambiente, Matteo Ciacci, è stato accolto dal Sindaco Matteo Burici presso il Palazzo Ducale accompagnato da Osvaldo Bevilacqua, grande amico della Repubblica di San Marino.

La visita si inserisce nel quadro delle relazioni istituzionali tra la Repubblica di San Marino e il circuito dei Borghi Più Belli d’Italia, di cui San Marino è diventato borgo onorario e ospite internazionale dal febbraio scorso.

La giornata ha avuto il suo culmine con la partecipazione del Segretario Ciacci all’accensione del più grande albero di Natale sull’acqua al mondo, un evento unico che richiama ogni anno migliaia di visitatori per l’impatto scenografico e l’ingegnosità dell’installazione. Con le sue 2.400 luci perimetrali e 250 lampade interne, l’albero si estende per oltre un chilometro (1.080 metri di lunghezza e 50 di larghezza), illuminando il Lago Trasimeno in un tripudio di colori e riflessi. L’intera installazione è alimentata al 100% da energia rinnovabile, a sottolineare l’impegno della comunità locale per la sostenibilità.

“Un evento straordinario che valorizza il territorio e che si collega al nostro Natale delle Meraviglie, inaugurato di recente”, ha dichiarato il Segretario Ciacci. “La nostra partecipazione al circuito dei Borghi Più Belli d’Italia è una grande opportunità per rafforzare le relazioni, promuovere il nostro patrimonio culturale e ambientale e creare sinergie per nuove iniziative. Tra queste, il prossimo anno, organizzeremo un evento dedicato al vino che coinvolgerà le eccellenze enogastronomiche sammarinesi”.

La visita del Segretario Ciacci a Castiglione del Lago ha rappresentato non solo un momento di celebrazione delle festività, ma anche un’occasione concreta di scambio e collaborazione per la promozione congiunta delle eccellenze dei territori.



