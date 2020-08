Il Segretario all'Industria Fabio Righi incontra il sindaco di Pesaro Presentate nel Comune marchigiano le sinergie previste nel Progetto San Mario 2030

Il Segretario all'Industria Fabio Righi incontra il sindaco di Pesaro.

Questa mattina il Segretario di Stato all’Industria, Commercio e Artigianato della Repubblica di San Marino Fabio Righi ha incontrato presso il Palazzo Comunale di Pesaro, il Sindaco del Comune marchigiano Matteo Ricci. L’incontro, proficuo e cordiale, è da considerare nell’ambito delle sinergie necessarie per lo sviluppo del Progetto San Marino 2030 che prevede il rafforzamento del rapporto con l’Italia anche attraverso rinnovate sinergie ed interazioni con i territori limitrofi. Al termine dell’incontro il Segretario di Stato ha incontrato la stampa locale. Fabio Righi (Segretario di Stato all’Industria, Commercio e Artigianato): “Ringrazio il Sindaco Matteo Ricci per la disponibilità dimostrata durante l’incontro di questa mattina. Nell’ambito del progetto di sviluppo economico San Marino 2030 prevedo numerose visite ai territori del circondario e tra i primi amministratori che ho voluto incontrare, a seguito anche del confronto avvenuto con il presidente di Confindustria Marche Nord nella giornata di venerdì u.s., c’è il Sindaco di Pesaro, un Comune con cui ci sono evidenti affinità e con cui il dialogo proseguirà. Il progetto è chiaro, prevede una fase di comunic-Azione importante. Il nostro interlocutore principale sarà sempre il Governo centrale italiano ma non possiamo assolutamente prescindere dal presentare agli amministratori dei territori del circondario questo importante piano di sviluppo”.

c.s. Segreteria di Stato all’Industria, Commercio e Artigianato

I più letti della settimana: