Il Segretario alle Finanze e il Direttore dell’AIF all’incontro di alto livello del Comitato MONEYWAL Marco Gatti e Nicola Muccioli a Varsavia

Nella giornata odierna a Varsavia, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti e il Direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria Nicola Muccioli hanno partecipato per la Repubblica di San Marino all’incontro di alto livello tra i Ministri e i funzionari responsabili delle politiche antiriciclaggio di 35 paesi membri del Comitato MONEYVAL organizzato dal Ministero delle Finanze polacco e dallo stesso Comitato. Durante la riunione si è discusso del ruolo del Comitato nell'azione di contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, attività illecite che hanno un forte impatto sulla società e minacciano lo stato di diritto, la governance democratica e l'integrità del sistema finanziario. Nell’ambito dell’incontro, si è discusso della futura direzione strategica e delle priorità del Comitato MONEYVAL. In tale contesto, i Ministri hanno adottato una dichiarazione e approvato la nuova strategia in materia di antiriciclaggio per il periodo 2023-2027. Il Presidente del GAFI, del MONEYVAL e i rappresentanti della Commissione Europea hanno sottolineato la necessità di normare il settore degli asset virtuali, di adottare efficaci misure sulla trasparenza societaria e hanno evidenziato l’importanza di adottare efficaci politiche in materia di sequestro e confisca di proventi illeciti. Temi sui quali, il Governo della Repubblica di San Marino, è già al lavoro.

