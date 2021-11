Il Segretario Belluzzi porta il suo contributo con un intervento al Dibattito di Politica Generale all’UNESCO di Parigi in occasione della 41° Conferenza Generale

Il Segretario Belluzzi porta il suo contributo con un intervento al Dibattito di Politica Generale all’UNESCO di Parigi in occasione della 41° Conferenza Generale.

Prosegue nella giornata odierna la missione a Parigi del Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Andrea Belluzzi in occasione della 41° Conferenza Generale dell’UNESCO.

Intervenuto durante il Dibattito di Politica Generale della mattina, nel suo discorso il Segretario Belluzzi ha riconfermato il pieno sostegno della Repubblica di San Marino al ruolo dell’UNESCO nella promozione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e dell’Education 2030 Framework of Action per raggiungere l’SDG 4, delle priorità individuate dall’Organizzazione e ai valori su cui si fonda. ‘La lunga strada verso la pace e la comprensione reciproca tra i popoli’ - ha affermato Belluzzi - ‘non può prescindere dalla costruzione di un sistema educativo efficace e dalla diffusione della cultura. La Repubblica di San Marino è da sempre molto attenta al tema del dialogo interculturale e ritiene che l’educazione abbia un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti umani e nella lotta agli estremismi violenti.’

La Repubblica di San Marino sostiene inoltre con forza il multilateralismo. Come piccolo Stato, la sovranità del Paese è rafforzata dalla partecipazione alle attività delle Organizzazioni Internazionali, le attuali sfide globali rendono necessario uno sforzo di tutti a favore del dialogo all’interno dei consessi internazionali. ‘Senza dialogo siamo soli e senza forza – ha proseguito il Segretario alla Cultura nel suo intervento – ‘l’emergenza sanitaria da COVID-19 ancora in corso è stata emblematica nel rivelare al mondo che è indispensabile restare uniti nella lotta contro le minacce globali, siano esse sanitarie, come in questo caso, che di altra natura.’

La Repubblica di San Marino è molto attenta anche al tema della protezione del patrimonio culturale mondiale. ‘Siamo convinti che UNESCO debba rafforzare il proprio ruolo di leader nella protezione del patrimonio culturale mondiale e nella lotta al traffico illecito di opere. Sosterremo ogni iniziativa che vada in questa Direzione’, ha aggiunto il responsabile della Cultura e dell’Istruzione a San Marino.

‘Ci impegneremo nei prossimi mesi a portare avanti la ratifica di importanti convenzioni dell’UNESCO che vanno in questa direzione, ovvero la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, così come la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, che sono tutte allo studio dei tecnici per la prossima ratifica parlamentare.’ ha concluso Belluzzi.

Nel pomeriggio, prima del rientro a San Marino, è previsto un incontro bilaterale con il Vice Ministro per gli Affari Esteri dell’Azerbaijan S.E. Elnur Mammadov.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili

