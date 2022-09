Il Segretario Canti a Milano per SURF2022

Il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti ha presenziato alla sessione di apertura del 9th Simposio internazionale sulle caratteristiche delle superfici delle pavimentazioni stradali organizzato dal Politecnico di Milano, SURF2022, a cui partecipano il dirigente ed i tecnici dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Il Simposio si pone l'obiettivo di unire gli esperti del settore per condividere gli studi e le esperienze al fine di applicare le migliori pratiche e confrontarsi sulle tecnologie all'avanguardia per migliorare le infrastrutture e realizzare interventi di manutenzione più sicuri e resilienti, ognuno nel proprio Paese. Ed in questo, San Marino non intende essere da meno, con la volontà di stare al passo con le nuove tecnologie ed i nuovi progetti che stanno orbitando nel mondo. I relatori, tra cui il Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini e dirigenti di Anas e Piarc, hanno ribadito l’importanza di confrontarsi sulle migliori pratiche da applicare alle pavimentazioni stradali per ridurre la rumorosità, aumentare la durabilità delle superfici stradali e la sicurezza degli utenti, nel rispetto di standard di sostenibilità ambientale, con un approccio metodologico seguendo le linee guida affinché i progetti siano all'avanguardia. La progettazione delle strade nonché l'ottimizzazione degli interventi di manutenzione devono essere in linea con le normative internazionali, i Decreti e tenere conto delle linee guida e dei criteri minimi in materia ed essere infine conformi ai requisiti di certificazione. I requisiti sono sempre più sfidanti per aumentare la resilienza delle pavimentazioni e la sicurezza della mobilità delle persone. Ricercatori della materia hanno esposto studi e modelli in grado di prevedere il comportamento futuro dei materiali utilizzati nelle strade perché oggi, la sperimentazione su strada non è più sufficiente in quanto viziata dalle condizioni ambientali al contorno, mentre i nuovi modelli, messi a disposizione dagli stessi studiosi, forniscono la certezza di avere un test in grado di prevedere le performance delle pavimentazioni attraverso dati garantendo la qualità delle strutture stradali. Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con AASLP): “Mentre RF si limita a comunicati irrispettosi nei confronti delle Istituzioni, il sottoscritto si concentra sulla politica concreta. Grazie alla partecipazione a questo evento ed alla futura collaborazione che verrà stretta tra la mia Segreteria e l'Università Politecnico di Milano, si procederà all'applicazione delle migliori tecnologie sugli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali a partire dalla stesura di un progetto di legge che disciplinerà l'intera materia. Aspetti questi ultimi non previsti nella collaborazione con l'Università di San Marino, oltre al fatto di non aver trasferito alcuna competenza all'interno dell'AASLP. Come già avvenuto all'interno dell'UGRAA - dove la sinergia con il ministero delle politiche agricole italiano ha consentito la formazione al personale interno - la volontà è quella di formare i tecnici dell'AASLP dando piena attuazione al Progetto "STRADE SICURE”.

cs Segreteria Territorio