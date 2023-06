Il Segretario Canti e i vertici della Protezione Civile nelle aree alluvionate della Romagna

Il Segretario di Stato per il Territorio con delega alla Protezione Civile Stefano Canti, il Capo della Protezione Civile di San Marino Pietro Falcioni e il funzionario Valentina Ugolini si sono recati oggi nelle zone alluvionate della Romagna per esprimere vicinanza, portare un saluto ed esprimere solidarietà a nome del governo sammarinese. La delegazione ha incontrato il Sindaco di Conselice Paola Pula, visitato le strutture della Protezione Civile dell’Emilia Romagna e della Toscana ed incontrato i numerosi volontari della Protezione Civile sammarinese che da diversi giorni sono attivi con due squadre operative a Sant’Agata sul Santerno per la sistemazione dei danni, il ripristino delle aree danneggiate e l’assistenza ai civili. Il Sindaco di Conselice ha fatto richiesta al Segretario di Stato di donazione di alcune porte da calcio per realizzare uno spazio da attrezzare ai giovani una volta terminate le scuole, materiale prontamente messo a disposizione dalla Federazione Sammarinese Gioco Calcio e che verrà consegnato a mezzo dell’AASLP nella giornata di domani. Il Segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti ringrazia sentitamente tutti i volontari sammarinesi e i membri della Protezione Civile sammarinese impegnati in Emilia Romagna per l’impegno e la dedizione con cui svolgono le operazioni di soccorso e assistenza e rimarca l’importanza della campagna di reclutamento messa in atto dalla Repubblica di San Marino che, in poco tempo, ha arruolato 200 volontari di Protezione Civile e come oggi sia una risorsa per il territorio nella gestione delle emergenze interne ed esterne al territorio.

Cs - SdS Territorio / Protezione Civile

