Il Segretario Ciavatta a colloquio con Hans P. Kluge, Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa

Al centro dell’incontro le evidenze scientifiche riguardanti la campagna vaccinale portata a termine con successo.



Nel pomeriggio di oggi il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta ha incontrato in videocall il Direttore Regionale dell’OMS per l’Europa Hans Henri P. Kluge, presenti anche il Dr Siddhartha Sankar Datta, Consigliere Regionale sulle Malattie e immunizzazione prevenibili da vaccino, la Dr.ssa Natasha Azzopardi-Muscat, Direttore della Divisione Politiche e Sistemi Sanitari del Paese, ed il personale di staff della Direzione Regionale Europa dell’OMS.

L’occasione è stata utile per un aggiornamento sui dati epidemiologici legati al Covid-19. Presenti al colloquio, per la parte sammarinese, anche l’ex Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Dottor Massimo Arlotti, infettivologo e il Dottor Claudio Muccioli, Dirigente dell'Authority Sanitaria.

Il Direttore Regionale dell’OMS Europa ha voluto complimentarsi, con tutta la Segreteria di Stato e con il personale dell’Istituto Sicurezza Sociale, per i risultati ottenuti e la celerità con cui la Repubblica di San Marino ha completato la propria campagna vaccinale, raggiungendo in pochissimi mesi il dato di oltre il 75% di residenti vaccinati.

L’incontro si è svolto in maniera cordiale e collaborativa, il Direttore Kluge si è congratulato per lo studio che San Marino ha già pubblicato sul Lancet e per quelli ancora in corso, realizzati in collaborazione con lo Spallanzani di Roma, ribadendo che le pubblicazioni scientifiche sono fondamentali per sconfiggere la pandemia.

A questo proposito è intervenuto il Dr. Arlotti anticipando le evidenze riscontrate che mostrano l’efficacia sia del vaccino Sputnik sia di Pfizer superiore al 90%, quindi con le medesime percentuali.

In conclusione, Kluge ha invitato le istituzioni sammarinesi a coltivare la fiducia nel proprio sistema sanitario nazionale, l’unico modo per poter superare l’emergenza sanitaria in atto.

Il Segretario Ciavatta ha rinnovato al Dr. Kluge l’invito a visitare la Repubblica di San Marino alla prima occasione utile, per rinsaldare ulteriormente i buoni rapporti già in essere.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità