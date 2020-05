Il Segretario Ciavatta è intervenuto alla 73° Assemblea Mondiale della Sanità

Il 18 maggio 2020 si è tenuta la prima giornata della 73° Assemblea Mondiale della Sanità a cui hanno partecipano tutti i paesi del mondo. All’inizio dei lavori il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta, è stato nominato Vice-Presidente dell’Assemblea stessa, quale rappresentante dei 53 Stati per la Regione Europa. In serata il Segretario Ciavatta ha pronunciato un discorso in cui ha esaminato la situazione COVID-19 a San Marino, presentando i risultati dell’attuale e costante monitoraggio che si sta effettuando nel paese ed elogiando la prontezza con la quale si è risposto all’emergenza, sia da parte del settore sanitario, che di tutte le persone coinvolte nella gestione della stessa. “Siamo fiduciosi che le indagini epidemiologiche ed i test, che intendiamo fare su tutta la popolazione, saranno di grande aiuto per comprendere il fenomeno che stiamo affrontando”. Il Direttore Regionale dell’OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, si è direttamente complimentato con il Segretario di Stato Ciavatta, per la disponibilità dimostrata nell’assumere il rilevante ruolo della Vice- Presidenza in questa importante Assemblea dell’OMS. Mr. Kluge ha altresì rimarcato l’essenziale osservanza della distanza fisica in questo momento di pandemia, per tale motivo l’Assemblea si è svolta tramite piattaforma on-line, e ha sollecitato un incontro personale con il Segretario di Stato Ciavatta appena possibile. I lavori dell’Assemblea proseguiranno e si concluderanno nella giornata di oggi 19 maggio 2020.

