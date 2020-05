Il segretario della CDLS, Gianluca Montanari scrive alla famiglia di Gian Franco Terenzi

“Un uomo giusto, concreto e intraprendente”. Così il segretario della CDLS, Gianluca Montanari, ricorda Gian Franco Terenzi in una lettera spedita alla famiglia. “Gianfranco è stato un uomo giusto e con lui, sia come imprenditore, politico e presidente dell’Unas, il confronto non si è mai interrotto, sempre alla ricerca di soluzioni concrete per imprenditori e lavoratori”. Gianfranco, prosegue la lettera, “nella sua vita ha sempre lavorato per costruire qualcosa di positivo ed era una persona che non si nascondeva di fronte alle avversità della vita. Lascia a voi, Marisa, Emanuele e Barbara, un bell’esempio da seguire. Vi siamo vicini e ci stringiamo a voi in questa dura prova”.

c.s. Cdls

