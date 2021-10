Il Segretario di Stato all’Industria e al Commercio Fabio Righi in visita a Barbò Ceramica, laboratorio artigianale d’eccellenza che promuove l’inclusione sociale e lavorativa

Giovedì scorso il Segretario di Stato Fabio Righi ha visitato il laboratorio artigianale di Barbò Ceramica, realtà che in pochissimi anni ha saputo distinguersi nel panorama sammarinese, tramandando e promuovendo l’arte antica della lavorazione della ceramica.

Nel laboratorio Barbò vengono prodotte ceramiche smaltate e decorate, pezzi unici personalizzabili e prodotti di serie, pensati per chi si reca nella Repubblica di San Marino e vuole portarsi a casa un ricordo unico e originale del nostro territorio. Tutte le fasi lavorative della produzione, dalla colatura alla spugnatura, decorazione e smaltatura, sono realizzate a mano in perfetto accordo con la qualità che ha contraddistinto la produzione ceramica sammarinese fin dagli anni Cinquanta. Ogni fase è eseguita da artigiani che si sono formati presso la Cooperativa Il Libeccio Ceramiche e che ora lavorano per la Cooperativa Sociale InVolo, organizzazione senza scopo di lucro, che tra i suoi nobili scopi si occupa di inclusione lavorativa, realizzando progetti e attività nel rispetto delle persone e dell’ambiente.

L’occasione è stata propizia per visitare tutti gli spazi aziendali, capendo così le specificità che caratterizzano il brand e facendo una rapida ricognizione su quelle che potrebbero essere le normative future per valorizzare il marchio e per non perdere quei saperi artigianali che hanno sempre caratterizzato la storia della Repubblica di San Marino. E proprio nel solco di questa tradizione, il Segretario Fabio Righi si è complimentato con tutti i responsabili di progetto, dal gran valore culturale oltre che umano. In particolare, è stata particolarmente apprezzata la recente iniziativa di laboratori promossi da Barbò Ceramica per tutti i cittadini sammarinesi, che hanno riscontrato un enorme successo e richiesta di partecipazione.

Fabio Righi (Segretario di Stato all’Industria, Artigianato, Commercio): “L’artigianato e la sua forma d’arte sono un marchio di fabbrica al quale ogni nazione non dovrebbe mai rinunciare. Passioni e tradizioni tramandate da padre in figlio, trucchi e segreti di mestieri dati troppo per scontati in quest’epoca. Lavoreremo perché questa tradizione che fa parte della storia sammarinese non vada perduta. Proprio per questo, ringrazio la realtà che Barbò Ceramica è riuscita a creare”.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Industria

