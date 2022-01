Il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi a colloquio con il Vice Ministro greco per la Digital Governance Thodore Livanios

Si è svolto questa mattina in videoconferenza il colloquio tra il Segretario di Stato all'Industria, l’Artigianato, il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione normativa della Repubblica di San Marino Fabio Righi e il Vice Ministro greco per la Digital Governance Thodore Livanios.

Inizialmente previsto in presenza, l’incontro di questa mattina segue, a distanza di poco più di un mese, quello con il Ministro per lo Sviluppo e gli Investimenti Adonis Georgiadis. L’obiettivo del colloquio odierno era approfondire i settori più interessanti per San Marino e Grecia e valutare le migliori opportunità di collaborazione con particolare riguardo ai temi della digitalizzazione e delle nuove tecnologie.

Il Segretario Righi ha fatto riferimento all’Iniziativa dei Tre Mari dello scorso anno in Bulgaria, progetto in cui la Grecia è osservatore e in cui è sua precisa intenzione capire quale ruolo la Repubblica di San Marino può assumere, come può collaborarvi, aperta come è oggi, a sviluppare relazioni internazionali con altri Paesi.

‘San Marino vorrebbe proporsi a livello internazionale’, ha dichiarato Righi ‘come contesto - piccolo, completo, variegato e autonomo - in cui poter testare soluzioni innovative in vari campi quali l’industria e il commercio, un vero e proprio laboratorio di ricerca in cui capire se le soluzioni adottate funzionano e per esportarle in ambiti più grandi. ‘A questo’, ha proseguito il Segretario con delega alla Ricerca Tecnologica ‘si può collegare il fatto che il nostro sistema, in quanto più piccolo e veloce, ha la possibilità di normare il settore in tempi più snelli e veloci.’

Il Vice Ministro Livanios si è detto molto disponibile a collaborare con il nostro Paese, aperto alla creazione di sinergie con San Marino sui temi affrontati, pronto a trovare le migliori opportunità di cooperazione. Il reciproco impegno è quindi di proseguire in tavoli di approfondimento tecnico a San Marino o in Grecia.

