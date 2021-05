Il Segretario di Stato all’Industria Fabio Righi incontra a Roma il Ministro Giancarlo Giorgetti

Si è svolto questa mattina al Ministero Italiano per lo Sviluppo Economico (MISE) l'incontro tra il Segretario di Stato all'Industria della Repubblica di San Marino Fabio Righi e il Ministro Giancarlo Giorgetti. Nel corso di un colloquio cordiale, costruttivo e soprattutto pragmatico, è stata sottolineata la forte collaborazione tra i due Paesi. Righi e Giorgetti hanno condiviso l'opportunità di strutturare un tavolo tecnico permanente di confronto per individuare ambiti di comune interesse, definire strategie di collaborazione e provvedimenti per lo sviluppo economico. Obiettivo è approfondire e trovare soluzioni concrete sui temi di comune interesse tra i due Paesi, dall'industria alla digitalizzazione, dall’e-commerce all'aerospazio fino alla sicurezza economica e del mercato e di collaborare per un riposizionamento della Repubblica di San Marino sul piano internazionale, evolvendo il rapporto da semplice amicizia e buon vicinato a vera e propria collaborazione strategica.’ Fabio Righi: ‘L’incontro odierno arriva dopo giorni di appuntamenti istituzionali, si tratta di un momento di rilancio delle relazioni tra i nostri due Paesi. Il mio auspicio è trasformare il nostro rapporto d’amicizia quanto più possibile in una vera e propria collaborazione attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente e la sottoscrizione di un accordo interministeriale che lavoreremo affinché avvenga entro un paio di settimane.’ Giancarlo Giorgetti: "Tra Italia e San Marino c’è un rinnovato spirito di collaborazione - ha detto il ministro al termine dell'incontro - e per questo motivo abbiamo deciso di istituire un tavolo permanente, un luogo di confronto in cui, in modo costante, sarà possibile affrontare non soltanto i problemi che sono emersi ma cercare di prevenirli. E’ questa una fase nuova dei rapporti tra Italia e San Marino che auspico diventino molto proficui”.

Cs Segreteria Industria