Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi in visita istituzionale al Corpo di Polizia Civile

Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi in visita istituzionale al Corpo di Polizia Civile.

Questa mattina, il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, ha effettuato la sua prima visita istituzionale presso la sede del Corpo di Polizia Civile, dopo il suo insediamento. Ad accoglierlo il Comandante Werter Selva e l'intero Corpo, schierato in rappresentanza delle varie Sezioni operative. Durante l'incontro, il Segretario Belluzzi ha espresso la piena fiducia del Paese nei confronti del Corpo di Polizia Civile, riconoscendolo come pilastro fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale. Ha sottolineato l’importanza cruciale del lavoro svolto dagli agenti in settori strategici come la materia tributaria, l'igiene e la previdenza, la protezione civile e antincendio, la tutela del lavoro e dell'ambiente. Particolare rilevanza è stata data al ruolo della Polizia Civile nel controllo e nella prevenzione in ambito commerciale, turistico e della circolazione stradale. Il Segretario ha poi assicurato il suo pieno impegno a collaborare attivamente durante il suo mandato, affinché le rispettive competenze istituzionali vengano svolte con la massima efficacia ed efficienza. Ha inoltre ribadito la sua disponibilità a supportare direttamente, o presso il Congresso di Stato, ogni proposta o progetto volto a migliorare ulteriormente i servizi offerti dal Corpo. Il Comandante Selva ha ringraziato il Segretario Belluzzi per la visita e per l’attenzione dimostrata verso il Corpo di Polizia Civile, riaffermando l’impegno costante degli agenti a garantire la sicurezza del Paese e a svolgere al meglio i compiti previsti dalla legge. Al termine della visita, il Comandante Selva e il Segretario di Stato, insieme al suo staff, hanno discusso alcune problematiche attuali, delineando una roadmap di interventi futuri, che sarà seguita da una stretta e continua interazione tra le parti.

c.s. Segreteria di Stato Affari Interni

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: