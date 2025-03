Il Segretario di Stato Andrea Belluzzi rappresenta la Repubblica di San Marino alla 48a Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa (CPLRE) a Strasburgo

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni e rapporti con le Giunte di Castello è intervenuto alla 48° sessione del CPLRE. Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali (CPLRE) è un’assemblea politica paneuropea composta da due Camere: delle Autorità locali e delle Regioni, rappresentanti di più di 200.000 collettività dei 46 Stati membri del Consiglio d'Europa. Il ruolo del CPLRE è quello di promuovere la democrazia a livello locale e regionale, migliorare la governance locale e regionale, nonché rafforzare l'autonomia delle autorità locali. Durante i lavori è stato preso in esame e approvato all’unanimità dall’Assemblea il Rapporto che la delegazione del CPLRE ha elaborato in seguito alla visita sul Titano avvenuta lo scorso settembre. Una Delegazione del Comitato dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa ha compiuto una visita di monitoraggio evidenziando l'importanza del dialogo e della collaborazione per rafforzare i principi di autonomia e partecipazione locale, una preziosa opportunità di confronto e di crescita. Nel suo intervento il Segretario Belluzzi ha sottolineato in primis la peculiarità della Repubblica di San Marino, una realtà in grado di offrire una vicinanza unica tra le Istituzioni e i cittadini, rendendo i servizi pubblici facilmente accessibili e favorendo un dialogo diretto e costante, ha anche menzionato l'importanza dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che offre servizi sanitari gratuiti e accessibili a tutti, non solo l’Ospedale di Stato, ma anche una rete di servizi diffusi sull’intero territorio, tra cui Centri salute, farmacie, servizi di assistenza socio- sanitaria e strutture dedicate alla disabilità e agli anziani. Forte è il senso di comunità e partecipazione della società sammarinese, evidenziato il ruolo cruciale delle Confederazioni sindacali e delle oltre 180 associazioni civili attive nel paese, grande è l'importanza delle autonomie locali e il percorso evolutivo delle Giunte di Castello, culminato nell'adozione della Legge n. 158 del 2020, che ha riformato e modernizzato le funzioni delle Giunte in linea con i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale. Il Segretario ha assunto il concreto impegno di trasmettere il Rapporto ai Presidenti della Commissione per le riforme istituzionali, inoltre ha citato il Decreto Delegato del 2 settembre 2024, che promuove la partecipazione attiva delle Giunte nei servizi di Protezione Civile e nelle attività culturali e di volontariato, sottolineando il ruolo fondamentale delle autonomie locali nel migliorare la qualità della vita della comunità. Le Giunte di Castello rappresentano un’istituzione fondamentale e insostituibile, capace di contribuire in modo significativo al miglioramento della qualità della vita e del benessere collettivo. Esse svolgono un ruolo essenziale nel garantire che le esigenze e i bisogni della comunità sammarinese siano ascoltati, compresi e tradotti in azioni concrete, avvicinando così i cittadini alle Istituzioni e al potere centrale. La giornata si è conclusa con l’incontro tra il Segretario Belluzzi e Marc Cools, Presidente del CPLRE, per discutere ulteriormente le opportunità di collaborazione e scambio di buone pratiche.

c.s. Segreteria di Stato agli Affari Interni

